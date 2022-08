Frauen erhalten Tickets für Ligaspiel im Iran

Erstmals seit über 40 Jahren dürfen Frauen bei einem Ligaspiel im Iran ins Stadion.

Gewohntes Bild: Zu Ligaspielen im Iran durften bislang ausschließlich männliche Zuschauer. AFP via Getty Images

Einem Sprecher des iranischen Sportministeriums zufolge werden für die Partie am Donnerstag zwischen dem iranischen Meister Esteghlal Teheran und MES Kerman 28.000 Tickets für Frauen zur Verfügung gestellt. Das entspricht einem Anteil von etwa 30 Prozent des Asadi Stadions in Teheran.

Das Stadion in der iranischen Hauptstadt durften Frauen in limitierter Anzahl bereits in den vergangenen zwei Jahren besuchen - allerdings nur auf Druck der FIFA und bei WM-Qualifikationsspielen. Zu Ligaspielen im Iran haben Frauen hingegen seit über 40 Jahren keinen Zutritt. Der erzkonservative Klerus des Landes ist der Auffassung, dass Frauen nicht ins Stadion mit den dortigen fanatischen männlichen Fans und ihren vulgären Parolen gehören.

Falls das Ergebnis des Kartenkontingents für Frauen positiv sein sollte, so der Sprecher des Sportministeriums, könnte demnächst auch in anderen Städten Frauen der Zutritt in die Stadien gewährt werden.