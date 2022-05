Frauen-EM: Portugal rückt für Russland nach

Russland hat sich für die Europameisterschaft der Frauen qualifiziert, wurde aber von der UEFA ausgeschlossen. Der Nachrücker steht jetzt fest.

Im Juli steht die EM der Frauen in England an, vom 6. bis zum 31. Juli gehen die Partien über die Bühne. Ohne Russland, so viel stand nach dem Beschluss der UEFA, alle russischen Team von den UEFA-Wettbewerben auszuschließen, seit Ende Februar fest. Die UEFA hat am Montag nun den Nachrücker bekanntgegeben: Portugal wird das Teilnehmerfeld komplettieren.

"Russland tritt nicht in Gruppe C der vom 6. bis 31. Juli 2022 stattfindenden UEFA Women's EURO 2022 an und wird durch Portugal ersetzt", teilte die UEFA mit. Die Portugiesinnen waren in den Play-offs zu WM an den Russinnen gescheitert (0:1, 0:0), das Ticket war somit eigentlich vergeben. Nun hat Portugal, das in der Qualifikationsgruppe E Zweiter hinter Finnland geworden war, doch an den Titelkämpfen teilnehmen.

Portugal spielte jüngst im Rahmen der WM-Qualifikation zweimal gegen die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, die ebenfalls bei der EM dabei ist. Beide Male setzte sich die DFB-Auswahl souverän durch (3:1 und 3:0).