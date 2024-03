Frauen-EM 2024: Gute Ticket-Verkaufszahlen in Basel

Für die 12 Spiele der Handball-EM der Frauen 2024, welche vom 28. November bis 3. Dezember in der Basler St. Jakobshalle über die Bühne gehen, hat der Schweizerische Handball-Verband in Zusammenarbeit mit der EHF inzwischen über 3.800 Tickets abgesetzt.

Die Schweiz hofft auf viele Zuschauer bei den EM-Partien in Basel. FrontzoneSport via Getty Images

Zum ersten Mal in der Geschichte des Schweizer Handballs finden dieses Jahr Spiele der Frauen-EM im eigenen Land statt. Zwischen dem 28. November und dem 3. Dezember 2024 werden die Vorrundengruppen C und D in Basel ausgetragen werden. Ziel des Verbandes ist es, der just anfangs Dezember sein 50-jähriges Jubiläum feiert, in Basel ein Handball-Fest mit vielen Fans zu feiern.

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, haben sich die Vereine bei der letztjährigen Mitgliederversammlung verpflichtet, ein gewisses Kontigent an Karten zu erwerben. Dieser Vereinsticketing-Vorverkauf läuft seit Ende November. Seit Anfang der Woche können die Vereine Gruppenbestellungen tätigen. Dieses Angebot stoße auf großes Interesse, so der SHV.

Über 3.800 Tickets verkauft

Seit Montag habe der Verband demnach über 3.800 Tickets abgesetzt, einzelne Kategorien für das Spiel der Schweiz am Sonntag, 1. Dezember seien bereits ausverkauft. Die St. Jakobshalle fasst während den Spielen rund 6.000 Sitzplätze, insgesamt könnten also bis zu 30.000 Tickets verkauft werden.

Sportlich geht es für die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft in zwei Wochen im Rahmen des EHF EURO Cups weiter. Die Schweiz spielt erst auswärts gegen Österreich (3. April, 20.25 Uhr) und am Samstag, 6. April um 15 Uhr in Zürich gegen die Weltmeisterinnen aus Norwegen. Für diese Partie wurden von den insgesamt 2.200 Karten bereits 1.800 verkauft.