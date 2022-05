Frauen-EM 2022: Modus, Spielorte, Termine, TV und Streamingdienste

Vom 6. bis 31. Juli 2022 geht die Europameisterschaft der Frauen über die Bühne. Fragen und Antworten zur EM in England.

Auf wen trifft die deutsche Elf?

Die deutsche Nationalelf kam bei der Auslosung am 28. Oktober 2021 in die Gruppe B gemeinsam mit Dänemark, Finnland und Mit-Favorit Spanien. Die DFB-Auswahl steigt am 8. Juli (21 Uhr) gegen Dänemark in das Turnier ein, am 12. Juli (21 Uhr) folgt dann das nominelle Topduell gegen Spanien, ehe es zum Abschluss der Gruppenphase zum Duell gegen Finnland (16. Juli; 21 Uhr) kommt. Die ersten beiden Partien finden im Brentford Community Stadium statt, das dritte Match steigt in Milton Keynes.

Wo wird gespielt?

Brighton (Brighton & Hove Community Stadium)

London (Brentford Community Stadium sowie Wembley Stadium - nur das Finale)

Manchester (Manchester City Academy Stadium sowie Old Trafford - nur das Eröffnungsspiel)

Milton Keynes (Stadium MK)

Rotherham (New York Stadium)

Sheffield (Bramall Lane)

Southampton (St Mary's Stadium)

Wigan (Leigh Sports Village)

Wie ist der Modus?

Bei der Europameisterschaft spielen gibt es vier Gruppen mit je vier Teams. Die beiden besten jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Die Sieger der Runde der letzten Acht erreichen das Halbfinale, da werden die beiden Endspielteilnehmer ausgespielt.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Im Vergleich zur EURO 2017 in den Niederlanden schüttet die UEFA beim Turnier 2022 in England doppelt so viel Preisgeld an die 16 teilnehmenden Teams aus - 16 statt acht Millionen Euro. Im Vergleich zu den Männern ist dies dennoch gering: da waren es bei der EM im Sommer 2021 insgesamt 371 Millionen Euro.

Wo sind die Spiele zu sehen?

In Deutschland sind die EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in den beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ARD und ZDF live zu sehen. Beide Anstalten werden je nach Übertragungstag auch einen Livestream im Web anbieten. Der Streamingdienst DAZN wird alle Spiele der EM 2022 live zeigen, zudem wird der Livesport-Anbieter Highlight-Clips direkt nach dem Abpfiff auf seiner Plattform und via Social Media zur Verfügung stellen.

Wer ist Rekord-Europameister?

Rekord-Europameister ist Deutschland, das achtmal im Finale stand und auch achtmal gewann. Je einmal konnten sich Norwegen und die Niederlande, die als Titelverteidiger 2022 antreten, in die Siegerliste eintragen.

Titelverteidiger und Favoriten

Als Titelverteidiger geht die Niederlande ins Rennen, die Holländerinnen zählen damit automatisch auch zum Favoritenkreis. Zu diesem können zudem Gastgeber England sowie der derzeitige Weltranglistenzweite Schweden gerechnet werden. Rekordsieger Deutschland, die noch auf einen großen Erfolg wartenden Französinnen sowie Spanien als Aufsteiger unter den Frauen-Nationalteams werden ebenfalls gute Chancen eingeräumt.