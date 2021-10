Frauen-EM 2022: Fragen und Antworten zum Turnier in England

Vom 6. bis 31. Juli 2022 geht die Europameisterschaft der Frauen über die Bühne, die Auslosung findet am Donnerstag statt. Fragen und Antworten zur EM in England.

Wer befindet sich in welchem Lostopf?

Topf 1: England (Gastgeber - in Gruppe A gesetzt), Niederlande (Titelverteidiger), Deutschland, Frankreich Topf 2: Schweden, Spanien, Norwegen, Italien Topf 3: Dänemark, Belgien, Schweiz, Österreich Topf 4: Island, Russland, Finnland, Nordirland

Wer zieht die Lose?

Als Losfee fungiert auch die ehemalige deutsche Nationalspielerin und dreimalige Europameisterin Anja Mittag. Zudem werden die ehemalige französische Nationalspielerin und fünfmalige Champions-League-Siegerin Camille Abily, Schwedens Rekordtorschützin Lotta Schelin sowie Englands Rekordtorjägerin Kelly Smith für die Ziehung der einzelnen Gruppen verantwortlich zeichnen.

Wo wird gespielt?

Brighton & Hove (Brighton & Hove Community Stadium)

London (Brentford Community Stadium & Wembley Stadium - nur das Finale)

Manchester (Manchester City Academy Stadium)

Milton Keynes (Stadium MK)

Rotherham (New York Stadium)

Sheffield (Bramall Lane)

Southampton (St Mary's Stadium)

Trafford (Old Trafford - Eröffnungsspiel)

Wigan & Leigh (Leigh Sports Village)

Wie ist der Modus?

Bei der Europameisterschaft spielen gibt es vier Gruppen mit je vier Teams. Die beiden besten jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Die Sieger der Runde der letzten Acht erreichen das Halbfinale, da werden die beiden Endspielteilnehmer ausgespielt.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Im Vergleich zur EURO 2017 in den Niederlanden schüttet die UEFA beim Turnier 2022 in England doppelt so viel Preisgeld an die 16 teilnehmenden Teams aus - 16 statt acht Millionen Euro. Im Vergleich zu den Männern ist dies dennoch gering: da waren es bei der EM im Sommer 2021 insgesamt 371 Millionen Euro.

Wer ist Rekord-Europameister?

Rekord-Europameister ist Deutschland, das siebenmal im Finale stand und auch siebenmal gewann. Je einmal konnten sich Norwegen und die Niederlande, die als Titelverteidiger 2022 antreten, in die Siegerliste eintragen.