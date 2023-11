Das ist wohl schon so etwas wie eine kleine Vorentscheidung in diesem Spiel. Endemann gewinnt tief in der eigenen Hälfte den Ball, über Popp landet der Ball bei Lattwein, die den Ball einfach mal lang in Richtung Pajor schlägt. Diese kommt tatsächlich an die Kugel, drängt in den Strafraum und trifft mit dem Außenrist sowie mit Hilfe des rechten Innenpfostens.