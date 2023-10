Frauen-CL ausgelost: Eintracht gegen den Titelverteidiger, Bayern gegen PSG

In Nyon ist am Freitag die Gruppenphase der Women's Champions League ausgelost worden. Neuling Eintracht Frankfurt bekommt es direkt mit dem Titelverteidiger zu tun, Bayern München trifft unter anderem auf PSG.

Aus deutscher Sicht ergab sich bei der Champions-League-Auslosung am Freitag ein ungewohntes Bild. Erstmals seit 2012 stand der Name des VfL Wolfsburg nicht auf einem der Zettelchen in den Kugeln. Am Mittwochabend waren die Wölfinnen in der Qualifikation zur Gruppenphase an Paris FC gescheitert. Ihnen bleibt in dieser Saison nur die schmerzhafte Zuschauerrolle.

Ganz anders die Stimmungslage bei den Eintracht-Frauen, die sich erstmals für die Gruppenphase der UEFA Women's Champions League qualifizierten. Gespannt blickten die Frankfurterinnen nach Nyon, wo die ehemalige österreichische Fußballspielerin Viktoria Schnaderbeck (Bayern, Arsenal, Tottenham) am Freitag die auf vier Töpfe aufgeteilten 16 Teams in vier Gruppen loste.

"Größte Aufgabe" für die SGE

Die SGE landete dabei mit Titelverteidiger FC Barcelona, dem FC Rosengard aus Malmö und Benfica in der Gruppe A. "Das ist eine sehr, sehr spannende und attraktive Gruppe", sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis: "Mit Barcelona erwartet uns die aktuell größte Aufgabe, die es im Vereinsfußball in Europa gibt. Wir freuen uns auf magische Nächte bei uns zu Hause und spannende Reisen."

Wiedersehen mit ehemaligen FCB-Spielerinnen

Der FC Bayern, als Deutscher Meister in Topf 1 gesetzt gewesen, bekommt es in der Gruppe C mit Paris St. Germain, AS Rom und Ajax Amsterdam zu tun. Beim formstarken italienischen Meister Roma stehen aktuell die ehemaligen FCB-Spielerinnen Saki Kumagai und Laura Feiersinger unter Vertrag.

Duelle der deutschen Vertreter während der Gruppenphase waren ausgeschlossen.

Favoritenschreck Paris FC, der neben Vorjahresfinalist Wolfsburg auch Arsenal rausgeworfen hatte, landete mit Chelsea - einziger Vertreter der englischen Liga -, Real Madrid und BK Häcken aus Göteborg in der Gruppe D. Die Gruppe B bilden Lyon, Slavia Prag, St. Pölten und SK Brann aus Norwegen.

Gruppenphase beginnt am 14. November

Gespielt wird die Gruppenphase an sechs Spieltagen vom 14. November 2023 bis zum 31. Januar 2024. Die genaue Terminierung der Spieltage soll noch am Freitag von der UEFA bekanntgegeben werden. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen ins Viertelfinale, das ab dem 19. März im K.-o.-System ausgetragen wird. Das Finale findet am 25. Mai in Bilbao statt.