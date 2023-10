Es kommt noch dicker für Prag. Erneut erobern die Frankfurterinnen den Ball in der gegnerischen Hälfte und schalten schnell um. Freigang kommt an einen abgefälschten Pass vor Pochmanova ran, die die Frankfurterin mit ihrer Grätsche leicht trifft. Freigang nimmt den Kontakt an, geht zu Boden und die Schiedsrichterin entscheidet auf Foul sowie Notbremse und damit Rot.