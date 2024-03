Frauen-Champions-League-Finale: Datum, Ort und Übertragung

Bis Ende April kämpfen acht Teams um die Tickets für das Endspiel des wichtigsten europäischen Klubwettbewerb im Frauenfußball. Die wichtigsten Informationen zum Champions-League-Finale der Frauen im Überblick.

Bereits nach der Gruppenphase der Champions League der Frauen besteht Klarheit: Nach dem beeindruckenden Lauf des VfL Wolfsburg im vergangenen Jahr, wird in dieser Saison keine deutsche Mannschaft im Finale der Champions League stehen. Während der letztjährige Finalist bereits in der Qualifikation ausgeschieden ist und erstmals seit 2012 die CL verpasste, endete für Bayern München und Eintracht Frankfurt die diesjährige Ausgabe jeweils als Drittplatzierter in der Gruppenphase.

So kämpfen in der diesjährigen K.-o-Runde acht Teams - ohne deutsche Beteiligung - um den Einzug ins Finale des wichtigsten europäischen Frauen-Fußball-Wettbewerbs.

Wann findet das Champions-League-Finale der Frauen statt?

In den Viertel- und Halbfinalen zwischen dem 19. März bis zum 27. April spielen die Teams - unter anderem der Titelverteidiger FC Barcelona oder der FC Chelsea - die Teilnehmer für das Endspiel der Champions League aus. Das Finale findet dann in diesem Jahr am 25. Mai statt. Der Anstoß wird um 18 Uhr (MEZ) stattfinden.

Wo wird das Finale ausgetragen?

Schauplatz des Endspiels wird das San Mames in der baskischen Hafenstadt Bilbao sein. Bereits in der Saison 2019/20 fungierte das 50.000 Zuschauer fassende Stadion als Austragungsort von zwei Viertelfinal-Partien und einem Halbfinale der Women's Champions League. Das Turnier wurde damals durch die Corona-Pandemie hinter verschlossene Türen ausgerichtet.

Wo wird das Champions-League-Finale live übertragen?

Die Champions League wird in der Saison 2023/24 live und exklusiv vom Streaming-Dienst DAZN übertragen. Alle 69 Partien der Königsklasse der Frauen können auf der Plattform verfolgt werden - darunter auch das Finale. Der Anbieter reduzierte sogar bis zum Ende der Saison seine Bezahlschranke für den Frauenfußball, so können die Spiele der Frauen Champions League kostenfrei verfolgt werden.

Die Titelträgerinnen der letzten Jahre im Überblick

2022/23: FC Barcelona

2021/22: Olympique Lyon

2020/21: FC Barcelona

2019/20: Olympique Lyon

2018/19: Olympique Lyon

2017/18: Olympique Lyon

2016/17: Olympique Lyon

2015/16: Olympique Lyon

2014/15: 1. FFC Frankfurt

2013/14: VfL Wolfsburg

2012/13: VfL Wolfsburg