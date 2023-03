Frauen-Bundesliga: Auftakt am 15. September

Das DFB-Präsidium hat am Freitag den Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24 herausgegeben. Die Frauen-Bundesliga startet Mitte September. Der Termin für das DFB-Pokalfinale steht auch fest.

Die DFB-Spitze tagte am Freitag und hat im Anschluss den Rahmenterminkalender der Frauen für die Saison 2023/24 verabschiedet. Mit dem Ergebnis, dass die Frauen-Bundesliga vom 15. bis 17. September ihren ersten Spieltag absolviert und in ihre neue Saison startet.

Die Winterpause hat der DFB nach dem 10. Spieltag in der Frauen-Bundesliga, der vom 15. bis 18. Dezember über die Bühne geht, angesetzt, am 26. Januar 2024 geht es dann in der höchsten Spielklasse weiter. Der 22. und letzte Spieltag steht am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, auf dem Programm.

2. Bundesliga startet schon im August

Die 2. Bundesliga der Frauen beginnt schon im August, der 1. Spieltag ist für den 19. und 20. August angesetzt. Winterpause ist im deutschen Unterhaus ab dem 18. Dezember, die Zweitligisten steigen dann am 14. Februar 2024 wieder in den Spielbetrieb ein und schließen die Runde mit dem 26. Spieltag am 26. Mai 2024 ab.

Die Aufstiegsspiele von der Regionalliga in die 2. Frauen-Bundesliga sind für den 9. und 16. Juni 2024 angesetzt.

Pokal-Finale an Christi Himmelfahrt

Terminiert ist auch die 1. DFB-Pokalrunde, die der DFB zwischen dem 12. und 14. August 2023 ausgetragen lässt. Die 2. Runde, dann auch mit Beteiligung der Bundesliga-Klubs, findet vom 9. bis 11. September statt. Weiter geht es noch im alten Jahr mit dem Achtelfinale am 25. und 26. November, das Viertelfinale ist vom 5. März bis 7. März 2024 angesetzt. In den beiden Halbfinals werden am 30. und 31. März 2024 die Finalistinnen gesucht, die sich am 9. Mai 2024 im Kölner Rhein-Energie-Stadion gegenüberstehen.