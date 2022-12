Frappart und das größte Kompliment beim historischen Debüt

Stephanie Frappart pfiff am Donnerstagabend beim Duell zwischen Deutschland und Costa Rica als erste Frau ein WM-Endrundenspiel der Männer - und erreichte das, was sich alle Referees erträumen.

Mit einem ersten wichtigen Schritt hat Stephanie Frappart den Weg für Hauptschiedsrichterinnen bei großen Männer-Turnieren geebnet. Die erfahrene Französin (52 Ligue-1-Partien, französisches Pokalfinale 2022, sechs Länderspiele, zwölfmal Europacup, davon zweimal Champions League im Männer-Bereich) zeigte beim brisanten und vom Verlauf her wilden Spiel der Gruppe E, das letztlich das deutsche WM-Aus besiegelte, eine gute Spielleitung (kicker-Note 2,5).

Nachvollziehbare Nervosität offenbarte zunächst nur die mexikanische Assistentin Karen Diaz Medina. In der ersten Halbzeit verpasste sie es, einen klaren Eckstoß für Deutschland anzuzeigen, als Keylor Navas mit dem Ball deutlich die Torauslinie überquert hatte (18.). Später unterband sie eine deutsche Offensivaktion mit einer falschen Abseitsentscheidung (Müller/Musiala, 41.). Kleinere Fehler, die in Spielen allerdings immer mal wieder vorkommen.

Diaz Medina war eine von drei weiteren Frauen in Frapparts Team. Neuza Back (Brasilien) assistierte an der anderen Seitenlinie, Kathryn Nesbitt (USA) gehörte der VAR-Crew um den Kanadier Drew Fischer (Kanada) an. Das gesamte Unparteiischen-Ensemble konnte sich über eine gelungene Leistung freuen.

Knifflige Zweikampfszene mit Musiala

Frappart hatte nur eine besonders knifflige Zweikampfszene zu beurteilen. In der 36. Minute hätte man beim Duell Musiala/Borges bei strenger Regelauslegung zwar auch auf Strafstoß entscheiden können, da der hinterhergrätschende Borges DFB-Jungstar Musiala am Fuß traf. Es war jedoch genauso vertretbar, das Spiel weiterlaufen zu lassen, weil Musiala noch eine komplette Schussbewegung ausführen konnte und man den Kontakt als nicht ausreichend für ein Foulspiel werten kann.

Die Entscheidung passte jedenfalls in Frapparts eher großzügige Linie. Nach Abpfiff überlagerte das erneute deutsche WM-Aus zwar die Premiere an der Pfeife, die die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb im Vorfeld als "Meilenstein in der Geschichte der Schiedsrichterinnen" gewürdigt hatte. Auch deshalb nahm bereits in der Nacht und spätestens am Freitagvormittag allerdings ein Kompliment für Frappart Formen an, das sich jeder Referee erträumt und anstrebt: Es redete schlicht niemand über die Unparteiischen.