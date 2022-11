Frappart schreibt WM-Geschichte - und das beim Deutschland-Spiel

Das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica am Donnerstag (LIVE! ab 20 Uhr bei kicker) wird historisch: Erstmals wird eine Frau ein WM-Spiel als Schiedsrichterin leiten.

Wie die FIFA am Dienstag mitteilte, pfeift Stephanie Frappart das dritte deutsche Gruppenspiel in Katar. Die Französin wird damit die erste Schiedsrichterin in der Geschichte, die ein WM-Spiel bei den Männern leitet. "Es ist sehr emotional, denn die WM ist die wichtigste Sportveranstaltung der Welt", sagte Frappart: "Ich fühle mich sehr geehrt, ausgewählt worden zu sein."

Die Meldung sorgte vor allem in sozialen Medien für Wirbel, doch davon dürfte die Französin nicht allzu viel mitbekommen, da sie nach eigener Aussage "nicht in den sozialen Netzwerken aktiv" sei - und dies aus gutem Grund: "Ich möchte da nicht in alles hineingezogen werden." Das schützt sie aber auch vor etwaigen Anfeindungen im Netz. Ohnehin "ziehe ich das Feedback von Leuten vor, die sich auskennen. Selbstkritik sollte das Ergebnis einer Analyse von Experten sein."

Mit dieser Herangehensweise ist sie dann auch weit gekommen. Es ist nicht der erste Meilenstein, den die 38-Jährige im Laufe ihrer Karriere erreicht hat. So leitete Frappart als erste Frau ein Spiel der französischen Ligue 1, ein Spiel in der Champions League und eine Begegnung in der WM-Qualifikation. Nun wird sie also erneut Geschichte schreiben - und das in ihrer gewohnt souveränen Art.

Drei Schiedsrichterinnen und drei Assistentinnen sind dabei

Neben der 1,64 Meter großen Frappart befinden sich mit Salima Mukansanga (Ruanda) und Yoshimi Yamashita (Japan) insgesamt drei Schiedsrichterinnen in Katar - Mukasange und Yamashita müssen aber weiter auf ihren ersten Einsatz warten, die Japanerin ist zumindest am Donnerstag als Vierte Offizielle beim Spiel zwischen Kanada und Marokko eingeteilt.

Neben den drei Schiedsrichterinnen hat die FIFA auch die drei Assistentinnen Neuza Back (Brasilien), Karen Diaz Medina (Mexiko) und Kathryn Nesbitt (USA) nach Katar geholt. Insgesamt umfasst der Kader der Unparteiischen bei der WM 36 Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, 69 Assistenten und Assistentinnen sowie 24 Video-Offizielle.