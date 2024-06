Franzosen zeigen großen Respekt vor Rangnicks Pressingfußball

Das französische Nationalteam eröffnet seine Titelmission bei der EM 2024 gegen Österreich. Der rot-weiß-rote Pressingfußball nötigt dem Starensemble Respekt ab.

Frankreichs Stars sind vor dem Spielstil von Österreichs Nationalteam gewarnt. Das unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick praktizierte Gegenpressing ringt dem Turnierfavoriten Respekt ab. Dass der EM-Auftakt am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Düsseldorf kein einfacher wird, darüber waren sich die Franzosen einig. Lobende Worte gab es in den vergangenen Tagen im französischen Teamcamp in Bad Lippspringe bei Paderborn vor allem für Rangnick.

"Ralf Rangnick ist ein sehr wichtiger Trainer für mich. Er hat mich nach Leipzig geholt, mir viel Vertrauen und auch Freiheiten gegeben", erinnerte Dayot Upamecano. "Seine Spielphilosophie hat mir gefallen. Er hat immer verteidigt, indem er mit viel Pressing nach vorne gegangen ist." Der Innenverteidiger war 2015 nach Salzburg gewechselt - eineinhalb Jahre später brachte ihn Sportdirektor Rangnick zu RB Leipzig, von dort ging es im Sommer 2021 für mehr als 40 Mio. Euro Ablöse zu Bayern München.

"Ich bin mit 16 Jahren nach Österreich gekommen - und wenn ich es noch einmal könnte, würde ich nichts anders machen. Ich habe mich dort schnell weiterentwickelt", sagte Upamecano. Er freue sich auf ein Wiedersehen mit Rangnick. "Ich bin sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat." In Frankreichs Abwehr ist der 25-Jährige gesetzt. "Ich habe noch nicht aufgehört zu lernen, auch wenn ich schon älter werde."

Franzosen erwarten hartes Stück Arbeit

Gegen Österreich werde die Intensität entscheiden, meinte der frühere Red-Bull-Kicker. "Ich kann garantieren: Das erste Spiel wird nicht einfach werden. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die auf dem Feld immer alles gibt." Der Großteil des ÖFB-Teams - konkret sind es acht von elf Akteuren in der erwarteten Startformation - spiele wie er in der deutschen Bundesliga. Upamecano: "Das wird schwierig."

Ähnlich sah es auch Ousmane Dembelé, der vor seinen sechs Jahren beim FC Barcelona 2016/17 in Deutschland bei Borussia Dortmund kickte. "Dieses Match wird nicht einfach, aber wir sind ruhig und fokussiert", betonte der Flügelflitzer von Paris Saint-Germain. "Wir kennen Österreich. Das ist eine der am schwierigsten zu bespielenden Mannschaften in der Gruppe - mit einem Trainer, der seine Mannschaft gut kennt, und seinem Gegenpressing."

Ob man der Turnierfavorit sei oder nicht, darüber spreche man in der Mannschaft nicht. "Das geht bei einem Ohr hinein und beim anderen wieder hinaus. Die Wahrheit liegt auf dem Platz", sagte der 27-Jährige. "Du kannst jederzeit gegen eine Mannschaft wie Österreich oder Dänemark verlieren, die dir das Leben schwermachen, und dann fährst du in den Urlaub." Bei der EM 2021 war das den Franzosen im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen die Schweiz passiert.

Giroud: "Mbappé wird für das erste Match bereit sein"

Laut Stürmer-Routinier Olivier Giroud sei die Partie gegen das ÖFB-Elf noch kein Entscheidungsspiel. "Aber es ist ein wichtiges Spiel, wir wollen eine gute Haltung zeigen", erklärte der 37-Jährige. "Es ist das erste Match, das ist unsere Pflicht. Wir wollen gut anfangen." Für Giroud ist es sein siebentes und letztes großes Turnier mit Frankreich. Nach der EM übersiedelt der Weltmeister von 2018 von AC Milan in die USA zu Los Angeles FC.

Im Auftaktspiel dürfte er an vorderster Front Marcus Thuram vom Stadtrivalen Inter Mailand den Vortritt lassen müssen. Dieser könnte auch auf den Flügel ausweichen, was Superstar Kylian Mbappé ermöglichen würde, mehr über die Mitte anzugreifen. Sorgen müsse man sich um Mbappé trotz dessen jüngster Trainingspause nicht, versicherte Giroud: "Er wird für das erste Match bereit sein."

Die Vorfreude auf die Partie war auch bei Benjamin Pavard zu spüren. Der Defensivmann hat bei den Bayern mit den ÖFB-Assen Marcel Sabitzer und Konrad Laimer zusammengespielt, ehe er im Vorjahr zu Inter wechselte und dort mit Marko Arnautovic Meister wurde. "Das ist eine sehr physische, sehr starke Mannschaft", sagte der 28-Jährige über das ÖFB-Team. "Sie sind aber auch technisch stark und haben einen sehr guten Trainer. Es erwartet uns ein sehr kompliziertes Spiel mit viel Intensität."