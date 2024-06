Franzose Turpin leitet das Eröffnungsspiel

Nur noch zwei Tage, ehe die Europameisterschaft in Deutschland startet. Im Rahmen der finalen Vorbereitungen auf das Eröffnungsspiel am Freitagabend hat die UEFA nun festgelegt, wer das Aufeinandertreffen der DFB-Elf mit Schottland leiten wird.

Die Spannung im Land steigt, die Heim-EM steht in den Startlöchern. Bereits am Freitagabend eröffnet die DFB-Auswahl das Turnier in der Allianz-Arena - während der Europameisterschaft heißt sie Munich Football Arena - mit der Auftaktpartie gegen Schottland. Während so langsam alle Nationen ihre Teamquartiere in der ganzen Bundesrepublik beziehen und die finale Vorbereitung auf die EM in vollem Gange ist, hat die UEFA nun festgelegt, wer das Eröffnungsspiel in der bayrischen Landeshauptstadt pfeifen wird.

Hervorragende Leistung im CL-Halbfinale

So leitet der Franzose Clement Turpin das Aufeinandertreffen der Deutschen mit den Bravehearts, hat sich diesen Einsatz durch gute Leistungen in der vorangegangen Saison verdient. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Bayern München und Real Madrid glänzte der erfahrene Referee bereits mit einer beinahe perfekten Leistung, erhielt die kicker-Note 1,5.

Auch bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kam der 42-Jährige zum Einsatz, leitete neben zwei Vorrunden-Spielen auch das Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea. Seine Leistung wurde in allen drei Spielen nie schlechter als 2,0 bewertet. Zudem ist Turpin der einzige Schiedsrichter bei der anstehenden EM, der schon 2016 und 2021 einige EM-Spiele pfiff, beim Turnier in Frankreich wurde der Unparteiische außerdem bei Deutschlands Vorrunden-Sieg am 3. Spieltag gegen Nordirland eingesetzt (kicker-Note 3,0).

Nun also wartet auf Turpin ein weiterer Höhepunkt seiner Schiedsrichter-Karriere. Als Assistenten sind seine Landsmänner Nicolas Danos und Benjamin Pages dabei. Vierter Offizieller ist Francois Letexier, der in dieser Saison ebenfalls schon auf höchstem Niveau pfiff, dabei unter anderem Leverkusens Europa-League-Halbfinal-Hinspiel in Rom leiten durfte (kicker-Note 3,5). Unterstützt wird das vierköpfige Schiedsrichtergespann von Video-Assistent Jerome Brisard, der das Geschehen zusammen mit zwei Kollegen aus dem Video-Center in Leipzig verfolgt und bei Bedarf eingreift.