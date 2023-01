Französischer Verbandspräsident Le Graet muss gehen

Noel Le Graet ist nicht mehr Präsident des französischen Fußballverbands. Nach einer Reihe von Vorwürfen ist der 81-Jährige von seinem Amt zurückgetreten - offiziell.

"Noel Le Graet hat in Übereinstimmung mit dem Exekutivkomitee des FFF, das heute in Paris zusammenkam, beschlossen, sich (...) von seinen Aufgaben als Präsident des Verbandes zurückzuziehen", heißt es in einer Mitteilung des französischen Verbands. Medienberichten zufolge hatte das Exekutivkomitee zuvor in einer außerordentlichen Sitzung die Demission des 81-Jährigen, der seit 2011 amtierte, beschlossen. Auch die Generaldirektorin Florence Hardouin wurde von ihren Aufgaben entbunden. Kommisarisch soll der bisherige Vize-Präsident Philippe Diallo die Aufgaben Le Graets übernehmen.

In den Tagen zuvor war Le Graet immer stärker unter Druck geraten. Für seine despektierlichen Aussagen in Richtung Zinedine Zidane wurde er unter anderem von Kylian Mbappé kritisiert. Zudem wendete sich eine Spielerberaterin, die Le Graet jahrelange Belästigung vorwirft, in dieser Woche in einem ausführlichen Interview an die Öffentlichkeit. Die Untersuchung gegen den 81-Jährigen läuft bereits seit längerer Zeit.

Der normalerweise sehr zurückhaltende Ethikrat des Verbands forderte daraufhin bereits am Dienstag die Ablösung des mächtigsten Manns im französischen Fußball, auch der Amateurfußballverband äußerte sich ähnlich. am Mit Sportministerin Amelie Oudea-Castera lag Le Graet ohnehin seit längerer Zeit im Clinch. Sie soll auch eine der treibenden Kräfte hinter seiner nun erfolgten Ablösung sein.

In Le Graet verliert nun Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps seinen größten Unterstützer. Der 81-Jährige hatte dem Coach stets den Rücken gestärkt und auch nach dem frühen Aus bei der EM 2021 an ihm festgehalten. Zuletzt verlängerte er nach dem verlorenen WM-Finale gegen Argentinien Deschamps' Vertrag ein weiteres Mal und setzte damit erneut seinen Willen durch. Wohl zum letzten Mal.