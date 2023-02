Französischer Verband: Müssen der Präsident und die Nationaltrainerin gehen?

Bei der Vorstandssitzung des französischen Fußballverbands am Dienstag werden bedeutende Personalentscheidungen erwartet. Lyon-Präsident Aulas rechnet mit einem historischen Treffen.

Le Graet und Diacre stehen in Frankreich in der Kritik. imago images / Buzzi, PanoramiC

Im französischen Fußballverband (FFF) könnten bei der für Dienstag anberaumten Vorstandssitzung wichtige Personalentscheidungen getroffen werden. Jean-Michel Aulas, Präsident von Olympique Lyon, rechnet nach turbulenten Tagen beim FFF mit einem historischen Treffen. Dies erklärte der Präsident des Tabellenneunten der Ligue 1 in einem Interview mit der französischen Sport-Zeitung "L'Equipe".

Einerseits geht es am Dienstag aller Voraussicht nach um die Zukunft des Präsidenten des französischen Fußballverbands, Noel Le Graet: Behörden in Paris ermitteln wegen sexueller Belästigung gegen den 81-Jährigen, der sein Amt seit Anfang des Jahres ruhen lässt. "Noel möchte die Interessen des FFF über seine eigenen stellen", sagte Aulas nun im Hinblick auf das Treffen am Dienstag. Es sei in Le Graets Interesse, öffentlich kürzerzutreten, um so seine Verteidigung sicherzustellen.

Auch Nationaltrainerin Diacre in der Kritik

Andererseits ist am Dienstag die Weiterbeschäftigung von Corinne Diacre Thema beim FFF. Aufgrund ihres Führungsstils sowie ausbleibendem sportlichen Erfolg steht die Frauen-Nationaltrainerin Frankreichs zu Beginn des WM-Jahres in der Kritik.

In den vergangenen Tagen erklärten mehrere Spielerinnen ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft, darunter auch Kapitänin Wendie Renard. "Die Botschaft der besten französischen Spielerinnen, die zu den besten der Welt gehören, kann der Verband nicht aussitzen", sagte Aulas.