Französischer Kreisläufer für Pick Szeged

Der ungarische Handball-Erstligist Pick Szeged treibt die Personalplanungen voran. Als neuesten Zugang präsentierte der Klub nun einen Kreisläufer aus Frankreich.

Ab dem 1. Juli wird der französische Kreisläufer Jeremy Toto das Trikot von Pick Szeged tragen. "Wir haben mit dem 31-jährigen Spieler einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Es ist uns gelungen, einen Stammspieler nach Szeged zu holen, der über viel internationale Erfahrung verfügt und eine große Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird", erklärt Geschäftsführer Bence Kiss in einer Vereinsmitteilung.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich in der nächsten Saison nach Szeged wechseln werde. Das wird eine neue Herausforderung und ein neuer Schritt in meiner Karriere sein. Es ist eine große Ehre für mich, der erste französische Spieler für diesen Verein zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Fans von Szeged kennenzulernen und in dieser wunderbaren Arena zu spielen", so Toto.

Jeremy Toto stammt aus der Nachwuchsschmiede des Traditionsvereins US Creteil, wechselte dann 2018 zu St. Raphael. 2020 folgte erstmals der Sprung ins Ausland, erst ein Jahr bei Wisla Plock und anschließend auch eine Saison für Vardar Skopje stehen in seiner Vita. 2022 kehrte er dann nach Frankreich zum HBC Nantes zurück.

2022 drei Titel mit zwei Klubs

Gerade einmal zwei Länderspiele konnte er für sein Heimatland absolvieren, dabei ein Tor erzielen. Den größten Erfolg mit Les Bleus erreichte er 2013 mit dem Gewinn von WM-Bronze bei den Junioren.

Auf Vereinsebene stehen das Double in Nordmazedonien und der Sieg bei der Supercup-Variante Trophée des champions (alles 2022) in seiner Vita. Mit Creteil stieg er zweimal (2011, 2014) in die LNH auf, mit Plock wurde er Vizemeister.

Mit Borut Mackovsek hat der Klub den auslaufenden Vertrag verlängert, Zoltan Szita wechselt zu Wisla Plock und Matej Gaber macht den umgekehrten Weg wie Toto zum HBC Nantes. Der Serbe Lazar Kukic wechselt im Sommer von Dinamo Bukarest nach Szeged. Zudem wird Janus Smarason vom SC Magdeburg anheuern.