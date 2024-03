Französischer Erstligist Limoges mit sechs Personalentscheidungen

In der französischen Liga hat Limoges aktuell Rang 7 inne, doch mit nur einem Zähler Rückstand auf Rang 5 kämpft man auch um einen Startplatz im Europapokal. Für die kommende Saison treibt man aktuell die Personalplanungen voran.

Mit Dragan Gajic Jure Dolenec und Angel Fernandez werden drei Routiniers den Klub verlassen. Auch Rückraumspieler David Iglesias erhält nach zwei Jahren keine Vertragsverlängerung.

Auf der rechten Außenbahn konnte man als Ersatz für den Slowenen Gajic nun den Portugiesen Jenilson Monteiro Varela verpflichten. Der 26-Jährige spielte in seinem Heimatland für Vitoria FC Setubal und AA Avanca. Beim spanischen Erstligisten Cangas zählt er nun zu den Leistungsträgern. Bei Limoges wird er ein Gespann mit Andréa Guillaume bilden.

"Er ist ein Spieler, der schon einige gute Saisons in der spanischen Meisterschaft gespielt hat. Er hat ein sehr gutes Gespür für das Spiel, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff, mit einer guten Spielübersicht, die ihn zu einem Spieler macht, der viele Bälle zurückerobert", urteilt Trainer Alberto Entrerrios.

Toptalent mit Europapokal-Erfahrung

Im rechten Rückraum soll hingegen Faruk Yusuf die Lücke ausfüllen, die Jure Dolenec hinterlässt. Der 20-jährige Nigerianer steht seit seinem 16. Lebensjahr bei Industria Kielce unter Vertrag, war aber zuletzt für zwei Jahre an BM Granollers ausgeliehen. Auch diese Woche hat Kielce einen Vertrag bis 2028 von Yusuf bekannt gegeben.

"Er hat sich bereits in Spanien und Europa bewährt, vor allem im vergangenen Jahr in der European-League-Kampagne. Dank seiner Spiele auf hohem Niveau hat er eine Menge Erfahrung gesammelt", ist Alberto Entrerrios überzeugt. "Er ist körperlich stark, kann Zweikämpfe gewinnen, ist sehr komplett und auch ein guter Verteidiger. Er wird uns in den verschiedenen Bereichen des Spiels eine Menge bringen."

Youngster für Nachwuchscenter

Das Nachwuchscenter bereichern soll Berislav Tokic. Der 18-jährige Kroate hat seine Wurzeln in Split und spielt aktuell in seinem Heimatland für MRK Trogir und ist dort im zentralen Rückraum heimisch.

Für Linksaußen Angel Fernandez, den es aus familiären Gründen wieder in Richtung Heimat ziehen soll und für David Iglesias im linken Rückraum wurden noch keine Neuzugänge präsentiert.