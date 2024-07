Französisch denken, spanisch fluchen: Vier Grenzgänger und ihre Geschichten

Einbürgerungen im Rekordtempo und ein Urlaub, der für Aufruhr im Verband sorgt: Beim EM-Halbfinale Spanien gegen Frankreich stehen im Kader beider Teams diverse Spieler, die eigentlich auch für das jeweils andere Team spielen könnten.

Über 600 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Spanien und Frankreich, reicht vom Atlantik über die Pyrenäen bis zum Mittelmeer. Dass sich die beiden Kontrahenten im WM-Halbfinale am Dienstagabend nicht nur geografisch nahestehen, zeigt sich alleine beim Blick auf die beiden Nationalmannschaften - und zwei Spieler auf beiden Seiten, die eigentlich mehr mit dem Gegner am Hut haben.

Da wäre natürlich Antoine Griezmann. Der Franzose, der für Frankreich zu klein war. "Ich habe bei fast allen Vereinen der Ligue 1 ein Probetraining gemacht", erzählt der in Macon nahe Lyon geborene Offensivspieler mal. "Und immer bekam ich dieselbe Antwort: Du bist zu klein." Ein Zettel verändert schließlich alles. Nach einem Jugendturnier in Paris steckt ein Scout dem 13-jährigen Griezmann eine Notiz zu: "Möchtest Du bei Real Sociedad spielen?"

Griezmann will - und obwohl er die Schule auch nach seinem Wechsel nach Spanien noch auf der anderen Seite der Grenze in Frankreich besucht, hat er mittlerweile mehr Jahre seines Lebens in einem spanischen Verein verbracht als woanders. "Ich denke auf Französisch, aber ich fluche auf Spanisch", sagt er über sich selbst.

Theo begann das Fußballspielen mit Rodri

Noch klarer ist die linguistische Lage bei Theo Hernandez und seinem bei der EM verletzt fehlenden Bruder Lucas. Beide werden geboren in Marseille, ziehen aber noch im Vorschulalter nach Spanien, weil Vater Jean-Francois, ebenfalls Profifußballer, in La Liga spielt. Als die beiden Brüder beim Madrider Vorortklub Rayo Majadahonda mit dem Fußballspielen beginnen, da spielt ein großgewachsener Junge in ihrer Mannschaft. Er heißt Rodrigo. Heute nennen ihn alle Rodri. Auf einem Mannschaftsbild, die Jungs sind vielleicht zehn, elf Jahre alt, stehen sie nebeneinander.

"Spanien hat mir alles gegeben", sagt Lucas einmal. "Ich spreche besser Spanisch als Französisch." Während Lucas inzwischen seine Französischkenntnisse in Paris benötigt, hat Theo noch nie für einen französischen Verein Fußball gespielt. Noch nicht mal in der Jugend. Für die Equipe Tricolore entscheiden sich beide trotzdem - obwohl Theo 2017 für wilde Spekulationen und Aufruhr im französischen Verband sorgt, als er zu einem U-21-Lehrgang einfach nicht auftaucht. Er ist im Urlaub in Marbella. Spanien.

Laporte: Drei Berufungen, kein Einsatz

Einen ähnlichen Weg wie Griezmann hat Aymeric Laporte hinter sich. Nur mit anderem Ausgang. Der aus dem südfranzösischen Agen stammende Innenverteidiger wird 2009 von Athletic Bilbao entdeckt - darf dort nach UEFA-Statuten mit unter 16 noch nicht hinwechseln. Also überbrückt er ein halbes Jahr bei einem Partnerverein im französischen Bayonne - die Stadt an der spanischen Grenze, in der auch Griezmann seine Teenagerzeit verbringt.

Obwohl er sich als Profi in Bilbao und später bei Manchester City einen Namen als Top-Innenverteidiger macht, beruft ihn Didier Deschamps nur zweimal für die A-Nationalmannschaft. Zum Einsatz kommt er dabei nicht. Eine dritte Berufung mit einem möglichen Pflichtspieldebüt verhindert 2020 eine Verletzung. Kurz vor der EM 2021 geht es dann schnell: Mitte Mai wird Laporte spanischer Staatsbürger, einen Monat später steht er beim spanischen EM-Auftakt gegen Schweden in der Startaufstellung - und wird das wohl auch am Dienstagabend gegen sein Heimatland tun.

Normalerweise im Turnierverlauf an seiner Seite: Robin Le Normand, der das Aufeinandertreffen mit Frankreich jedoch aufgrund einer Gelbsperre verpassen wird. Und damit wie Laporte auch das Duell mit der Nationalmannschaft, für die er eigentlich spielen wollte. "Mein Traum ist es, eines Tages für die französische Nationalmannschaft zu spielen", sagt der gebürtige Bretone noch im Dezember 2020 gegenüber L'Equipe.

Weil sich dieser Traum aber wegen der großen Konkurrenz im französischen Team nicht erfüllen will, wird er 2023, nachdem er sieben Jahre für Real Sociedad gespielt hat, spanischer Staatsbürger - und debütiert kurz darauf für die Furia Roja. "Ich bin Franzose", sagt er weiterhin, "aber ich habe mir meinen Kindheitstraum in Spanien erfüllt".