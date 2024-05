Franziska steht im Grand-Smash-Finale

So weit kam bislang noch nie ein deutscher Tischtennis-Profi bei einem der neuen Grand-Smash-Turniere: Patrick Franziska steht in Saudi-Arabien im Finale.

Der deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska hat zum ersten Mal das Endspiel eines Grand-Smash-Turniers erreicht. Nach Siegen gegen den Weltmeister Fan Zhendong aus China und den Europameister Dang Qiu aus Deutschland gewann der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken am Freitag auch im Halbfinale in 4:3 Sätzen gegen den Südkoreaner Jang Woojin. Endspiel-Gegner ist am Samstagnachmittag der Weltranglistenerste Wang Chuqin aus China.

Franziska gewann in diesem Jahr bereits die Champions League mit dem 1. FC Saarbrücken und schlug mehrfach Top-Spieler wie Fan Zhendong oder den Olympiasieger Ma Long. Trotzdem wurde der Weltranglisten-16. hinter Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll nur als Ersatzmann des deutschen Teams für die Olympischen Spiele in Paris nominiert.

Die Grand-Smash-Turniere im Tischtennis wurden 2021 nach dem Vorbild der Grand Slams im Tennis eingeführt. Die Premiere in Dschidda ist der zweite Grand Smash des Jahres nach dem Turnier in Singapur und mit zwei Millionen Dollar dotiert.