Franz Wagner zählt zu den "Rising Stars" - Magic unterliegen Bulls knapp

Franz Wagner ist beim All-Star-Wochenende der NBA dabei, hat in der Liga allerdings eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. In der Western Conference waren die Serientäter aktiv. Die NBA am Mittwochmorgen.

Die Ehrung zuerst: Franz Wagner zählt nun auch offiziell zu den vielversprechendsten Talenten in der NBA und wird beim "Rising-Stars-Turnier" mitspielen, bei dem die zwölf besten Rookies und ein Dutzend Profis im zweiten Jahr aufeinandertreffen. Dazu kommen vier Akteure aus dem NBA-Unterbau G-League. Neben Wagner sind noch zwei weitere Spieler der Orlando Magic dabei, Jalen Suggs sowie Cole Anthony. "Das ist eine Ehre für uns Spieler und auch für unsere Organisation", sagte Wagner.

Allzu viele Siege - die Magic sind mit elf Erfolgen Schlusslicht im Osten - haben bei der Kür des Trios keine Rolle gespielt, eher die individuellen Leistungen. Mit im Schnitt 15,7 Punkten, 4,6 Rebounds und 2,9 Vorlagen pro Partie spielt Wagner eine unerwartet starke Saison und darf sich auf sein erstes Reinschnuppern am ASG-Wochenende am 18. Februar in Cleveland freuen. Das All Star Game mit den besten Profis der Liga steigt dann zwei Tage später.

Matchwinner DeRozan

Gegen die Chicago Bulls kam Wagner am Dienstag abermals auf starke 22 Punkte und hatte mit fünf Zählern im letzten Viertel seinen Anteil an der Aufholjagd und dem Ausgleich sechs Minuten vor Schluss, konnte die 115:126-Niederlage aber letztlich nicht verhindern. Bruder Moritz sammelte neun Punkte, Bulls-Topmann DeMar DeRozan von den Bulls war mit 29 Zählern bester Werfer des Abends - vor Zach LaVine (26) und Orlandos Wendell Carter jr. (24). In der Eastern Conference steht Chicago vor den Philadelphia 76ers an der Spitze.

Suns stehen bei 11 - Warriors ohne Splash Brothers erfolgreich

Drüben im Westen feierten die Phoenix Suns durch ein 121:111 über die Brooklyn Nets - weiterhin ohne Kevin Durant - den elften Erfolg in Reihe und stockten ihr Konto auf 41:9-Siege auf. Devin Booker (35 Punkte), Mikal Bridges (Saisonbestwert mit 27 Zählern), Chris Paul (20/14) führten ihr Team zum Sieg, Kyrie Irving kam bei den zum fünften Mal in Serie unterlegenen Nets (29:21) auf 26 Punkte.

Hinter den Suns sind die Golden State Warriors auf Platz zwei zu finden. Die Dubs gewannen am Dienstag (Ortszeit) bei den San Antonio Spurs trotz des Fehlens der geschonten Superstars Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Greene mit 124:120 und damit zum siebten Mal am Stück. Jordan Poole war mit 31 Zählern Mann des Abends für die Kalifornier, die nun bei 39:13 stehen.