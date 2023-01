Franz Wagner verhindert Portland-Comeback - Heat verbessern 40 Jahre alten Rekord

Dank einer starken Leistung von Franz Wagner gewinnt Orlando gegen Portland. Die Heat stellen einen neuen Rekord in Sachen Freiwürfe auf. Und: Dallas verliert trotz 43 Punkten von Luka Doncic. Die NBA am Mittwochmorgen.

Mit einem 109:106-Sieg haben die Orlando Magic einen weiteren Auswärtssieg im Zuge ihrer "Tournee" an der Ostküste eingefahren. Wenige Tage nach dem Sieg gegen Golden State und einem Tag nach der Niederlage in Sacramento war Franz Wagner der beste Shooter für die Magic. Der DBB-Nationalspieler verbuchte insgesamt 29 Punkte, 15 davon im Schlussviertel, womit der Berliner auch half, ein Comeback der zur Pause mit 19 Zählern zurückliegenden Trail Blazers zu unterbinden. Sein Bruder Moritz Wagner verbuchte elf Punkte. Weiter geht es für die Magic am Samstag (3 Uhr, MEZ) in Utah.

Miami schadlos von der Freiwurflinie

Einen mehr als 40 Jahre alten NBA-Rekord verbesserten die Miami Heat beim 112:111 gegen die Oklahoma City Thunder: Angeführt von Jimmy Butler verwandelten die Heat sämtliche 40 Freiwürfe in der Partie, einen mehr als die Utah Jazz im Dezember 1982. Butler kam auf 35 Punkte und traf bei seinen 23 Versuchen von der Freiwurflinie - mit dem letzten brachte er sein Team kurz vor Schluss entscheidend in Führung. Nur zwei Spielern in der NBA-Geschichte gelangen 24 erfolgreiche Freiwürfe in einem Spiel ohne Fehlversuch: James Harden und Dirk Nowitzki. "Es ist nur ein normaler Dienstagabend für die Miami Heat", betonte Miamis Trainer Erik Spoelstra.

43 Doncic-Punkte, doch die Mavs verlieren

Für die Dallas Mavericks gab es trotz des Comebacks von Luka Doncic (nach Knöchelblessur) und einer starken Leistung des Slowenen, der 43 Punkte auflegte, eine 101:113-Schlappe bei den Los Angeles Clippers. 33 Zähler von Kawhi Leonard bei L.A. und ein 9:27-Lauf im zweiten Viertel waren für die Texaner zu viel. Einen Schockmoment erlebten die Mavs außerdem im dritten Viertel, als Doncic bei einem Laufduell um den Ball gestoßen wurde und über die Sitze der ersten Reihe stürzte - er kehrte aber schnell zurück.

Ebenfalls zurück auf dem Parkett in Steph Curry. Doch auch mit dem Superstar unterlagen die Warriors mit 113:125 gegen die zuletzt kriselnden Phoenix Suns.