Franz Wagner trainiert nach Verletzung wieder - Zeitpunkt für Comeback ungewiss

Der Geh-Stiefel ist weg, Franz Wagner steht wieder auf dem Parkett. Ein schnelles Comeback bei der Basketball-WM muss das aber nicht bedeuten.

Franz Wagner ist nach einer Knöchelverletzung zumindest teilweise ins Training des deutschen Nationalteams zurückgekehrt und hofft auf eine schnelle Rückkehr bei der WM in Japan. "Es wird besser bei ihm. Er bewegt sich, er wirft, er kann ein bisschen rennen. Wir müssen sehen, wie die Situation morgen ist", sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Montag nach der Einheit in einer kleinen Schulturnhalle von Okinawa.

Wagner legte den Geh-Stiefel, den er am Sonntag noch getragen hatte, ab und hatte den linken Fuß nur noch in einem dünnen weißen Verband, mit dem er das Parkett betrat. Seinen Basketball-Schuh zog er problemlos darüber. Nach der Einheit kauerte der Profi der Orlando Magic auf einem Stuhl in der schmalen Halle, seine Miene wirkte ernst. Interviews geben wollte Wagner nicht.

Für die WM-Partie gegen Finnland an diesem Dienstag (9.30 Uhr/Magentasport) bezifferte Herbert die Chancen auf "50:50, ob er spielen kann". Deutschland hat nach Siegen über Japan (81:63) und Australien (85:82) den Gruppensieg sicher, braucht den dritten Erfolg aber für die ab Freitag folgende Zwischenrunde. Die Finnen können nach zwei Niederlagen nicht mehr weiterkommen und gelten trotz NBA-Profi Lauri Markkanen als machbarer Gegner.

Herbert will bei dem seit Sonntag 22 Jahre jungen Wagner kein Risiko gehen. "Wir werden ihn nicht so schnell wie möglich zurückbringen. Wir müssen sicherstellen, dass er absolut bereit ist. Das heißt: Für das Spiel gegen Finnland ist fraglich", sagte der 64-Jährige. Aus Herberts Sicht müsse Wagner ein richtiges Training absolvieren, bevor er spielen kann. "Heute hat er nur ein bisschen was gemacht, das war kein richtiges Training", erklärte der Coach. Wagner hatte sich beim Auftaktsieg gegen Japan verletzt und fiel gegen Australien aus.