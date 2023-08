Franz Wagner: Kein WM-Aus, aber "Einsatz offen"

Im ersten Spiel bei der Basketball-WM fuhr das deutsche Team einen Sieg gegen Japan ein. Die Verletzung von Schlüsselspieler Franz Wagner (22) trübte die Stimmung - nun gibt es aber Entwarnung.

Mit 81:63 hatte sich die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Auftaktpartie gegen die japanische Auswahl durchgesetzt. Während Bundestrainer Gordon Herbert mit Dennis Schröder bereits einen der beiden wichtigsten deutschen Akteure vom Parkett genommen hatte, ließ er Franz Wagner noch etwas länger spielen. Eine Entscheidung, die nun wohl doch nicht die befürchteten Konsequenzen mit sich bringt.

Herbert über Franz Wagner: "Er will unbedingt spielen"

"Es ist nichts gebrochen und nichts Schlimmeres gerissen. Also keine Dinge, die die WM beenden würden", erklärte Deutschlands Teamarzt Oliver Pütz am Samstag, nachdem sich Franz Wagner nach einer unglücklichen Landung im ersten Spiel sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht den linken Knöchel gehalten hatte. Man werde den Fuß jetzt "erst einmal in Ruhe" lassen, so Pütz, ehe am Sonntagvormittag das Duell mit Australien auf dem Programm steht (10.30 Uhr).

"Sein Einsatz ist offen" lauteten derweil die Worte von Trainer Gordon Herbert, der den NBA-Profi der Orlando Magic als "extrem wichtigen Spieler" ansieht. "Für ihn ist es eine Ehre, im Nationalteam zu spielen. Er will unbedingt spielen", führte der 64-Jährige weiter aus.

Für den Fall, dass das Resultat einer MRT-Untersuchung, die in der Nacht zum Samstag durchgeführt wurde, gegen einen Einsatz des 22-Jährigen spricht, haben Herbert und sein Staff "zwei Pläne" im Kopf, da man "beide Fälle vorbereiten" muss. Ein Ausfall Franz Wagners könnte aus Sicht des Coaches auch "anderen Spielern die Chance geben, eine größere Rolle zu spielen".