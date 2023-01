Franz Wagner kann Magic-Pleite nicht abwenden - Mavs gegen Celtics unterlegen

Die Orlando Magic verlieren gegen Memphis, obwohl Franz Wagner im Schlussabschnitt aufdreht. Die Partie zwischen Boston und Dallas ist so einseitig, dass Mavs-Superstar Luka Doncic am Ende geschont wird. Die NBA am Freitagmorgen.

Franz Wagner (re.) war nach seiner Sperre wieder spielberechtigt - aber nicht siegreich. IMAGO/USA TODAY Network