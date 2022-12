Franz Wagner glänzt mit 34 Punkten - Mavs werfen Sieg weg

Dank einer Glanzleistung von Franz Wagner besiegen die Orlando Magic die Toronto Raptors. Die Dallas Mavericks verzweifeln an der Freiwurflinie. Und die L.A. Lakers verlieren erneut. Die NBA aus der Samstagnacht.

Franz Wagner erzielte beim 113:109-Sieg Orlandos über die Toronto Raptors 34 Punkte. In der ersten Hälfte verbuchte der Nationalspieler alleine in einer Phase von dreieinhalb Minuten 14 Zähler - hatte aber vor allem am Ende entscheidenden Anteil am Sieg, als er 27 Sekunden vor Schluss per Putback das 111:109 für Orlando markierte. Zwei Freiwürfe des ebenfalls starken Paolo Banchero (23 Punkte) stellten schließlich das Endergebnis her.

Eine schmerzhafte Overtime-Niederlage kassierten die L.A. Lakers: Der Rekordmeister unterlag den Philadelphia 76ers 122:133. Zunächst hatten sich die Kalifornier trotz eines 16-Punkte-Rückstand in den letzten vier Minuten des vierten Viertels zurückgekämpft. Der wieder fitte Anthony Davis hätte sogar von der Freiwurflinie 3,7 Sekunden vor Schluss die Führung erzielen können, verlegte aber einen Freiwurf und glich damit "nur" aus - was die Verlängerung zur Folge hatte. In dieser drehten die Sixers - angeführt von Joel Embiid (38 Punkte) - auf und stellten gegen die in der Overtime kraftlosen Lakers den Sieg sicher.

Miese Freiwürfe und ein Missverständnis: Mavs kassieren bittere Niederlage

Eine knappe 105:106-Niederlage mussten die Dallas Mavericks einstecken. Luka Doncic (33 Punkte) und seine Mitstreiter hatten sich eigentlich zu Beginn des Schlussabschnitts einen Vorsprung erkämpft (11 Punkte), gaben den Sieg in den Schlusssequenzen aber noch aus der Hand. Was war passiert? Den Texanern war es zunächst gelungen, den Radius von Giannis Antetokounmpo einzugrenzen (fünf Punkte vor der Halbzeit), doch der Grieche drehte dafür am Ende auf (insgesamt 28 Punkte), kassierte allerdings sein sechstes Foul drei Minuten vor Schluss und hatte damit Feierabend. Die Krux: Tim Hardaway Jr. ließ nach Antetokounmpo Fouls alle drei fälligen Freiwürfe liegen und brachte damit die Freiwurf-Schwäche der Mavs überdeutlich zum Ausdruck (nur 41,7 Prozent).

Wesentlich bitterer waren jedoch die Fehlversuche von Dorian Finney-Smith elf Sekunden vor der Schlusssirene. Der Forward verlegte beide Freiwürfe beim Stand von 105:104 für Dallas. Drei Sekunden später nutzte Brook Lopez ein Missverständnis in der Mavs-Defensive eiskalt aus - bei dem auch Maxi Kleber nicht gut aussah - und stellte den 106:105-Endstand her, an dem auch der sichtlich frustrierte Doncic mit einem schweren Step-Back-Dreierversuch nichts mehr ändern konnte.