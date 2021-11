Franz Wagner auffällig bei Magic-Sieg - Schwarze Rockets-Serie bei 13

Die Orlando Magic bezwingen die New York Knicks - und Rookie Franz Wagner hat entscheidenden Einfluss. Die NBA am Mittwoch.

Rookie Franz Wagner kommt in der NBA immer besser zurecht und hat den Orlando Magic zu einem Sieg über die New York Knicks verholfen. Der 20 Jahre alte Berliner verbuchte beim 104:98 im Madison Square Garden am Mittwochabend 16 Punkte und neun Rebounds. In fast 34 Minuten Spielzeit war er damit zweitbester Werfer seiner Mannschaft. Mit einem spektakulären Dunk und einem im Anschluss verwandelten Freiwurf brachte Wagner die Magic kurz vor Schluss in Führung, die sie nicht mehr abgaben. Sein Bruder Moritz Wagner steuerte sechs Zähler zum erst dritten Saisonsieg für das junge Team aus Florida bei, das dennoch das schlechteste Team im Osten bleibt.

Rockets setzten die schwarze Serie fort

Dennis Schröder und die Boston Celtics kamen bei den Atlanta Hawks zu einem 99:110 und verpassten die Gelegenheit, erstmals in dieser Saison eine positive Bilanz vorweisen zu können. Der Rekordmeister steht bei sieben Siegen und acht Niederlagen, Schröder kam auf 15 Punkte, punktete damit im sechsten Spiel in Folge zweistellig.

Daniel Theis musste mit den Houston Rockets bereits die 13. Niederlage verkraften - keine andere Mannschaft in der NBA ist auch nur annähernd so lange ohne Erfolg wie die Texaner, die bei den Oklahoma City Thunder 89:101 unterlagen und weiterhin Letzter im Westen sind. Theis hatte von der Bank aus zehn Punkte, fünf Rebounds und zwei Vorlagen.