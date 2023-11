Franz: Deutsche U 17 als Vorbild für A-Mannschaft

Der ehemalige Bundesliga-Profi Maik Franz erklärt in seiner kicker-Kolumne, dass sich die Nationalmannschaft einiges von der U 17 abschauen kann. Zudem fordert er eine Rückbesinnung auf die deutschen Tugenden.

Über den aktuellen Zustand unserer Nationalmannschaft wurde in den vergangenen Tagen im Grunde alles geschrieben und gesagt. Umso mehr lohnt sich da für mich der Blick auf die deutsche U 17, die gerade ein WM-Turnier in Indonesien bestreitet. Auch Julian Nagelsmann und der eine oder andere seiner Spieler schauen da hoffentlich aufmerksam hin.

"Keine Verteidigungsmonster"? Absolut verkehrt

Denn so kurios es klingt: Nicht die A-Nationalmannschaft taugt derzeit als Vorbild für den Nachwuchs. Sondern, im Gegenteil, die Stars könnten sich so einiges von den DFB- Junioren abschauen. Genau wie Nagelsmann beim U-Trainer-Trio Christian Wück, Jens Nowotny und Rainer Zietsch. Alle drei können auf die Erfahrung einer eigenen Profikarriere zurückgreifen und finden offenbar Mittel und Wege, ihren Schützlingen das Wesentliche zu vermitteln.

Dazu gehören, bei allem Talent, nun mal auch die viel zitierten "deutschen Tugenden". U 17 wie A-Mannschaft sind mit herausragenden Fußballern gesegnet, etliche davon mit Migrationshintergrund. Doch nur der Nachwuchs beweist momentan, dass beides überhaupt nicht im Widerspruch steht zu bedingungslosem Einsatz und einer gemeinsamen sportlichen Identität. Der erkämpfte Viertelfinal-Sieg gegen fußballerisch überlegene Spanier ist dafür ein leuchtendes Beispiel.

Dann soll Löw sich Ohropax kaufen

Es geht also - wenn den Spielern die passende Richtung vorgegeben wird. Hier halte ich es für absolut verkehrt, wenn Nagelsmann die Parole ausgibt, wir seien "keine Verteidigungsmonster". Das ist doch letztlich eine Mentalitätsfrage, an der man mit aller Macht arbeiten muss, statt die Dinge hinzunehmen.

Genauso fatal finde ich, wenn Jogi Löw von den deutschen Tugenden "nichts mehr hören will". Als Weltmeister-Coach besitzt er absolute fachliche Autorität - diskreditiert aber eine elementare Stärke. Ich habe riesigen Respekt vor Löw, doch an diesem Punkt sage ich: Dann soll er sich halt Ohropax kaufen. Die deutschen Tugenden sind und bleiben Basis unseres Erfolgs. Das rufe ich, so laut es geht. Und wer es nicht hören will, muss es bei der U 17 sehen.