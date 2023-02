Frankreichs Verbandspräsident Le Graet tritt zurück

Eine Verbandssitzung in Frankreich hat das erwartete Ergebnis gebracht. Präsident Noel Le Graet ist zurückgetreten. Auch Nationaltrainerin Corinne Diacre steht in der Kritik.

Am Dienstag ereignete sich im französischen Fußball ein kleines Erdbeben, das von einigen Seiten aber begrüßt wurde oder sogar schon ein bisschen herbeigesehnt worden war. Verbandspräsident Noel Le Graet ist von seinem Amt zurückgetreten.

Jean-Michel Aulas, Präsident von Olympique Lyon, hatte im Vorfeld "ein historisches Treffen" erwartet (L'Equipe), das bei einer Vorstandssitzung des FFF wohl unumgänglich gewesen war.

Gegen den 81-jährigen Le Graet wird derzeit wegen sexueller Belästigung ermittelt. Und auch darüber hinaus hat er sich im französischen Fußball unter anderem wegen unflätiger Aussagen in Richtung Fußball-Ikone Zinedine Zidane längst zu einer Persona non grata gemacht. "Noel möchte die Interessen des FFF über seine eigenen stellen", hatte Aulas im Vorfeld angekündigt. Die Nachfolge tritt bis zum 10. Juni, dem Termin der nächsten Bundesversammlung, interimsweise der vorherige Vizepräsident Philippe Diallo (59) an.

Trio um Kapitänin Renard trat wohl wegen Diacre zurück

Nicht nur Le Graet war in der Fußballnation ein immer größerer Unruhefaktor geworden. Frauen-Nationaltrainerin Diacre sieht sich ebenfalls anhaltender Kritik - vor allem an ihrem Führungsstil - ausgesetzt, womöglich zieht auch sie Konsequenzen. Eine Entscheidung dürfte heute noch fallen.

Kapitänin Wendie Renard ("Ich kann das derzeitige System nicht mehr unterstützen") und die Angreiferinnen Kadidiatou Diani und Marie-Antoinette Katoto waren zuletzt, fünf Monate vor der WM, wohl aus Protest gegen Diacre sogar aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Die 142-malige Nationalspielerin Renard hatte von einem "traurigen, aber notwendigen Tag, um meine mentale Gesundheit zu bewahren" gesprochen. "Die Botschaft der besten französischen Spielerinnen, die zu den besten der Welt gehören, kann der Verband nicht aussitzen", betonte Aulas.

Durch die Aktion des Trios wurde Diacre der Rücktritt nahe gelegt. Ob Renard, Diani und Katoto dann doch wieder für Frankreich auflaufen würden, bliebe abzuwarten.