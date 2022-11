Frankreichs Nkunku verpasst die WM

Bittere Nachricht für Frankreichs Christopher Nkunku: Der Offensivmann von RB Leipzig verletzte sich am Dienstag im Training und verpasst die WM in Katar.

Frankreichs Christopher Nkunku (25) hat im Training am Dienstag einen Schlag auf sein linkes Bein abbekommen und die Einheit daraufhin abgebrochen. Der Offensivmann von RB Leipzig verließ anschließend humpelnd den Platz.

Noch am selben Tag wurden Untersuchungen gemacht, mit einem bitteren Ergebnis für Nkunku: Der aktuell beste Torjäger der Bundesliga (zwölf Tore) hat sich eine Verstauchung im linken Knie zugezogen und wird die Weltmeisterschaft in Katar verpassen. Das gab der französische Verband am Abend bekannt. Somit werden zu den acht Länderspielen des Leipzigers erst einmal keine weiteren dazukommen.

"Gute Besserung, Christo!", twitterte RB Leipzig. "Wir sind bei dir und wissen, dass du stärker zurückkommen wirst!" Der Offensivmann ist seit langer Zeit in herausragender Form, wurde deshalb auch bei der vom kicker durchgeführten Wahl zum Fußballer des Jahres 2022 ausgezeichnet. Nun ist er aber erst einmal zur Pause gezwungen.

Medizinische Akte zur FIFA geschickt

Frankreich hat die medizinische Akte des Spielers an die FIFA gesendet, um die Voraussetzungen zu erfüllen, einen weiteren Spieler nominieren zu dürfen. Dieser wird bekanntgegeben, sobald die FIFA die Akte validiert hat.

Die Franzosen müssen verletzungsbedingt bereits auf Presnel Kimpembe (PSG), Paul Pogba (Juventus) und N'Golo Kanté (Chelsea) verzichten. Auch Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema (Real Madrid) war zuletzt angeschlagen, betonte aber in der L'Équipe, er habe "nur kleinere Blessuren".