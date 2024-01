Frankreichs Kentin Mahé: "Das war ein Schritt zurück"

Trotz des Erfolgs zum Auftakt der EM-Hauptrunde haderte Frankreichs Kentin Mahé danach etwas. Das Kroatien-Spiel sei ein Rückschritt gewesen.

Kentin Mahé: "Wir haben nie so richtig in den Flow gefunden." Ingrid Anderson-Jensen

Es war ein hart erkämpfter 34:32-Sieg der Franzosen gegen Kroatien. Das stellte auch Kentin Mahé fest. Der französische Spielmacher, der in Deutschland aufgewachsen ist und vor einer Rückkehr zum VfL Gummersbach steht, sagte in der Mixed Zone der Kölner Lanxess Arena zu handball-world: "Das war wieder ein Schritt zurück - in Sachen Qualität und Engagement."

Im Spiel zuvor hatte Frankreich mit einer starken Leistung Deutschland geschlagen - und sich damit schonmal eine gute Ausgangsposition für die Hauptrunde verschaffen. Nun hat der Olympiasieger nachgelegt, steht bei 4:0 Punkten und ist Tabellenerster.

"Wir haben irgendwie nie so richtig den Flow gefunden, den wir uns so langsam aufgebaut hatten", so Mahé. Woran lag das? "Ich glaube, es ist für jede Mannschaft immer eine Herausforderung zu reisen. Du musst dich auf den nächsten Gegner vorbereiten und triffst sofort auf eines der vermeintlich stärksten Teams dieser Gruppe. Das macht es doppelt schwer", meint Kentin Mahé.

Der besondere Charakter der Hauptrunden-Spiele, "diese Spannung" sei zu spüren gewesen, so der 32-Jährige. Selbst eine so erfahrene Mannschaft wie Frankreich kann dann mal etwas Anlaufschwierigkeiten haben. "Es gab bessere Spiele von uns", sagte Kentin Mahé gegenüber handball-world.

Mahé: Wird extrem intensiv gegen Island

Ein weiterer Faktor, der den Franzosen Probleme bereitet hat: Kroatiens Torhüter Dominik Kuzmanovic. Der 21-Jährige kommt am Ende in der offiziellen EHF-Statistik auf 13 Paraden bei einer Quote von 41,94 Prozent - eine Weltklasse-Leistung.

"Bei der EM gibt's richtig viele gute Torhüter. Man sieht Torhüter, die man so vielleicht nicht auf der Schirm hatte", so Kentin Mahé. "Das Erfreuliche daran ist, dass man trotzdem gewinnt. Und das spricht ja dafür, dass wir mit der Erfahrung, die wir haben, ruhig bleiben."

Als Nächstes geht es für Mahé und Co. am Samstag (15.30 Uhr) gegen Island. Der Frankreich-Gegner steht nach der knappen Niederlage gegen das DHB-Team nun mit 0:4 Punkten am Tabellenende der Hauptrundengruppe I.

"Wir haben gegen Island eigentlich immer Schwierigkeiten. Deswegen wird das ein extrem intensives Spiel", glaubt der Spielmacher von Telekom Veszprem. Spiele gegen Island seien immer "sehr, sehr intensiv", so Kentin Mahé.

