Frankreichs Kapitän Lloris verzichtet auf spezielle Binde in Katar

Manuel Neuer wird wie viele andere bei der WM 2022 in Katar mit einer speziellen Spielführerbinde auflaufen. Frankreichs Kapitän Hugo Lloris verzichtet dagegen darauf.

Er wolle dem Gastgeberland "Respekt" erweisen, begründete Tottenham-Keeper Lloris (35) seine Entscheidung im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP: "Wenn wir ausländische Besucher in Frankreich willkommen heißen, möchten wir oft, dass sie unsere Regeln und unsere Kultur respektieren. Das werde ich auch tun, wenn ich nach Katar fahre." Lloris liegt damit auf einer Wellenlänge mit dem französischen Verband FFF. Denn Präsident Noel Le Graet hat sich bereits zuvor ebenfalls gegen die Initiative ausgesprochen.

Mehrere europäische WM-Teilnehmer hatten bei der FIFA einen Antrag eingereicht, bei der WM in Katar mit einer speziell gestalteten Kapitänsbinde zu spielen. Diese enthält ein Herz in bunten Farben sowie die Aufschrift "One Love". Damit soll ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung gesetzt werden. So hat auch der DFB angekündigt, dass Spielführer Manuel Neuer die "One-Love"-Binde tragen soll. Über den Antrag hat die FIFA noch keine letztendliche Entscheidung getroffen, diese aber in Kürze angekündigt. Zuletzt hatte der Weltverband Dänemark das Tragen eines speziellen Trainingstrikots mit der Aufschrift "Menschenrechte für alle" untersagt.

Titelverteidiger Frankreich gilt bei der WM in Katar als einer der Topkandidaten auf den WM-Sieg. Allerdings hat die Equipe Tricolore etliche Verletzte zu beklagen, erst jüngst erwischte es Leipzigs Christopher Nkunku. In der Gruppe D bekommen es "Les Bleus" mit Australien (22. November, 20 Uhr MEZ) Dänemark (26. November, 17 Uhr) sowie Tunesien (30. November, 16 Uhr) zu tun.