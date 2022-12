Frankreichs General - und seine letzte "Schlacht"?

Didier Deschamps ist mit Frankreich als Spieler und Trainer Weltmeister geworden. Mit einer pragmatischen Spielidee und einem klaren Führungsstil hat er die Equipe Tricolore bereit gemacht für eine historische Titelverteidigung.

Aus Katar beichtet Oliver Hartmann

Wie es ihm denn so gehe, einen Tag vor dem großen Finale, lautete die Frage eines französischen Sportreporters. Didier Deschamps, der es sich zu einer Angewohnheit gemacht hat, Fragen zu beantworten ohne Inhalte preiszugeben, huschte für einen Moment ein verlegenes Lächeln um die Mundwinkel. Dann entgegnete er: "Nett, dass Sie das fragen. Mir geht's absolut gut."

Deschamps meinte damit seinen Gesundheitszustand, ein angesichts der Krankheitswelle im französischen Teamquartier durchaus naheliegender Ansatz. Dem Fragesteller allerdings ging es vornehmlich ums Gemüt jenes Mannes, der als Spieler und Trainer bereits Weltmeister war und seine zehnjährige Amtszeit als Chefcoach mit der Titelverteidigung krönen kann und will. Er wäre damit der erfolgreichste Nationaltrainer aller Zeiten und einen Schritt weiter als Franz Beckenbauer und Brasiliens Legende Mario Zagallo, die als Spieler und Trainer jeweils einen Titel gewannen.

Ist nach der WM Schluss? Deschamps lässt Frage offen

Vieles deutet darauf hin, dass der "General", wie Deschamps in Frankreich schon in seiner aktiven Zeit als Kapitän der Weltmeister 1998 und Europameister 2000 tituliert wurde, am Sonntag in seine letzte "Schlacht" - so bezeichnete er am Samstag selbst das Finale gegen Argentinien - gehen wird. Hartnäckig halten sich die Gerüchte um seinen Abschied, den Zinedine Zidane zum Einstieg nutzen könnte. Und ebenso hartnäckig hat der 54-Jährige, dessen Vertrag zum Jahresende ausläuft, in den vier Turnierwochen alle Fragen zu seiner beruflichen Zukunft abgeblockt. Auch am Samstag blieb er sich dieser Linie treu, aber wie er die Frage abwehrte, klang dann doch eher nach Abschied denn nach Weitermachen. "Danke für Ihr Interesse und die Frage nach mir. Frankreichs Teammanager zu sein war das Wundervollste für mich, und ich bin immer noch mit großer Freude dabei. Aber ich bin nur der Service des Teams und nicht der wichtigste Mann hier."

Mehr Understatement geht kaum aus dem Munde jenes Mannes, der tatsächlich mit seiner pragmatischen Spielidee, seiner klaren Führung und seiner konsequenten Personalpolitik der Baumeister für Frankreichs Erfolge in den vergangenen Jahren ist. Wohl auch deshalb erklärte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nach dem Besuch des siegreichen Halbfinales gegen Marokko, Deschamps müsse "natürlich bleiben". Für Deschamps steht das Ergebnis über dem schönen Spiel, die Kontrolle über dem riskanten Dribbling, die Sicherung des eigenen Tores über dem verlockenden Angriff in eine vom Gegner gestellte Falle. Deschamps steht für jenen Fußball, den er auch als Profi verkörperte, und der ihn mit Olympique Marseille und Juventus Turin zum Gewinn der Champions League und unzähligen nationalen Titeln führte. Diejenigen, die ihn vornehmlich als "Wasserträger" in Erinnerung haben, verkennen, dass er tatsächlich in erster Linie Stabilisator und Stratege seiner Teams war.

Auch heute hinterlässt er in seinen Ausführungen den Eindruck, Fußball sei in erster Linie ein Strategiespiel. Im Halbfinale überließ Frankreich den Marokkanern nach der frühen Führung bereitwillig die Initiative und den Ballbesitz, bis sich die Gelegenheit zum entscheidenden 2:0-Gegenschlag ergab. Dass Kylian Mbappé mit einem seiner unwiderstehlichen Antritte Ausgangspunkt dieser entscheidenden und vom Frankfurter Joker Randal Kolo Muani vollendeten Szene war, ist kein Zufall, sondern gleichfalls erprobte Strategie. Belegt ist dies durch Aufnahmen von Deschamps' Halbzeit-Ansprache im WM-Finale 2018 gegen Kroatien, als es galt, die 2:1-Führung zu sichern und auszubauen. "Spielt so einfach wie möglich" forderte der Coach und bestimmte auch einen ersten Adressaten nach Ballgewinn: "Gebt ihn Kylian!". Mbappé leitete das 3:1 ein, vollstreckte kurz darauf zum 4:1...

Zusammenhalt ist der Schlüssel zum Erfolg

Neben einem klaren Matchplan zeichnet Deschamps einen eher autoritären Führungsstil aus. Nicht umsonst verkörpert Frankreich in Katar eine Mannschaft, in der individuelle Qualität und kollektiver Zusammenhalt in einem Orchester vereint wirken. Da arbeitet ein Freigeist wie Rechtsaußen Ousmane Dembele eifrig mit nach hinten, weil er weiß, dass ihn nur das im Team hält. Und selbst Mbappé stellt sein bei Paris St. Germain immer mal wieder zur Schau getragenes Ego hinten an. Deschamps gilt als Disziplinfanatiker, der nicht vergisst und nur schwer verzeiht. Karim Benzema ließ er wegen des Vorwurfs der versuchten Erpressung gegenüber einem Teamkollegen fünfeinhalb Jahre, auch während der WM 2018, unberücksichtigt. Erst vor gut einem Jahr erfolgte das Comeback des Weltfußballers, der allerdings wegen einer Oberschenkelverletzung vor Turnierbeginn aus Katar abreiste. Die bislang nur über spanische Medien verbreitete Absichtserklärung des offenbar genesenen Stürmers von Real Madrid, zum Endspiel wieder anreisen zu wollen, blockte Deschamps am Samstag kühl ab. Er plane mit jenen 24 Spielern, die er aktuell zur Verfügung habe.

Ob er sich angesichts der Tatsache, dass doch abgesehen von ein paar Franzosen die ganze Fußball-Welt am Sonntag Lionel Messi die Daumen drücke, nicht auf sich alleingestellt fühle, wurde Deschamps am Samstag noch gefragt. "Ich habe oft dieses Gefühl", entgegnete Deschamps, und da lächelte er ein zweites Mal während dieser Pressekonferenz. Es war ein mildes Lächeln, als er fortfuhr: "Aber ich fühle mich wohl dabei".