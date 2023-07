Frankreichs Ex-Kapitänin Henry verpasst die WM

Amandine Henry war nach der Abberufung von Trainerin Corinne Diacre wieder gefragt bei der französischen Nationalmannschaft. Nun aber verhindert eine Verletzung ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Die ehemalige Kapitänin Amandine Henry (33) wird der französichen Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) fehlen. Wie der französische Verband am Freitag mitteilte, erlitt sie im Training eine Verletzung an der linken Wade.

Die erfahrene Mittelfeldspielerin (93 Länderspiele) war von Coach Hervé Renard nach knapp dreijähriger Nationalmannschaftspause in den vorläufigen WM-Kader berufen worden. Zuvor hatte die damalige Trainerin Corinne Diacre auf die Dienste der meinungsstarken Führungskraft verzichtet.

Wie der Verband mitteilte, wird Henry durch Aissatou Tounkara von Manchester United ersetzt. Ihr WM-Auftaktspiel bestreiten Les Bleues am 23. Juli (12 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Jamaika.

Henry war nach fünfeinhalb Jahren bei Olympique Lyon zum 1. Juli zum US-amerikanischen Klub Angel City FC gewechselt, wo Almuth Schult Teile der vergangenen Saison unter Vertrag stand.