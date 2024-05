Frankreich zufrieden nach Lehrgang trotz Kritik an Auftritt gegen die USA

Die Handball-Nationalmannschaft von Frankreich hat in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im eigenen Land eine besondere Woche absolviert. An der Leistung beim abschließenden Sieg gegen die USA gab es Kritik, mit dem Lehrgang aber zeigten sich Guillaume Gille und die Brüder Karabatic zufrieden.

"Es war ein Spiel, das wir sehr gut begonnen haben", erklärte Frankreichs Nationaltrainer Guillaume Gille mit Blick auf das schnelle 5:1 und 7:2. "Aber wir ließen sie zurückkommen und waren in allen Bereichen des Spiels etwas weniger effektiv", so Gille zu dem kurz darauf auf der Anzeige leuchtenden 9:9.

Über die Wechsel habe sein Team das Spiel dann in der Folge dominiert, so der französische Coach mit Blick auf das 19:15 zur Halbzeit, das nach Wiederbeginn auf 29:20 anwuchs und am Ende zu einem 38:29 führte. "Es war ein gelungener Abschluss", befand Gille, der mit seinem Team vor dem Test in Lyon einige Tage auf Korsika verbracht hatte.

"Ich möchte daran erinnern, dass wir jetzt zum Kern der Sache kommen. Wir müssen den Kader definieren", erläuterte Guillaume Gille mit Blick auf die Besonderheiten bei den Olympischen Spielen, bei denen lediglich 14 Akteure auflaufen und nur ein weiterer Spieler mit einer sogenannten P-Akkreditierung die Möglichkeiten erweitert. "Wir werden viel Arbeit vor uns haben", so Gille

Es gelte "die Konturen des Teams" für die Chance auf eine Medaille zu definieren. "Wir müssen klare Entscheidungen treffen und uns ein paar Optionen vorenthalten, was angesichts unseres Reservoirs nicht einfach ist. Diese Entscheidungen werden komplex sein, aber ich befinde mich lieber in dieser Situation als in der umgekehrten Situation”, so Guillaume Gille mit Blick auf das Luxusproblems eines breiten Kaders mit zahlreichen Weltklasse-Akteuren.

Lob für die USA

"Wir haben gewonnen, aber wir hätten es besser machen können", erklärte Nikola Karabatic nach dem 38:29-Erfolg, bei dem der Routinier in der Startaufstellung stand. "Wir wussten, dass wir uns heute gegenüber den Vereinigten Staaten nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen sollten."

Nikola Karabatic fügte an: "Wir haben gut angefangen, wir führen mit 7:2, danach gab es vielleicht etwas Entspannung, die es ihnen ermöglichte, wieder zum Gleichstand zu kommen. Wir konnten uns in der zweiten Halbzeit absetzen, obwohl wir das wahrscheinlich früher hätten tun sollen."

"Wir hätten besser spielen können, uns fehlte heute Abend ein wenig der Rhythmus", befand sein Bruder Luka Karabatic nach der Begegnung. "Es war eine gute Sache: Wir haben keine Verletzungen und jeder konnte spielen. Wir hätten gern besser gespielt, aber das Wesentliche ist da", so der Kapitän der französischen Auswahl, der auch auf den Zeitpunkt und den bevorstehenden Saisonendspurt in den Vereinen verwies.

"Wir waren etwas träge, vielleicht nicht effizient genug - vor allem, was die Würfe angeht", kritisierte Kentin Mahé. "Wir haben aber trotzdem 38 Tore geworfen”, fügte der zukünftige Gummersbacher an. "Das ist gut, aber wir bekommen zehn Tore zu viel”, so Mahe, der neben dem am Ende zu Buche stehenden Sieg auch auf die Fortschritte verwies, die das Team gemacht habe. Dies betonten auch die Brüder Karabatic mit Blick auf das Trainingslager zuvor auf Korsika.

» ausführlicher Spielbericht zum Handball-Test Frankreich gegen USA

"Besondere Woche"

"Die Woche ist etwas Besonderes", betonte auch Nikola Karabatic im Rückblick auf den Lehrgang. "Wir hatten die gemeinsame Zeit auf Korsika, wo wir hauptsächlich versucht haben, uns von unserer Vereinssaison zu erholen. Wir waren alle müde, als wir auf Korsika ankamen. Im Lehrgang ging es vor allem darum, zusammenzukommen, gemeinsam Spaß zu haben und gewissermaßen die Vorbereitung auf die Vorbereitung in Gang zu bringen."

"Diese Woche haben wir vor allem versucht, Zeit miteinander zu verbringen, uns zu finden. Das hat der Gruppe gutgetan", erläuterte Luka Karabatic den Hintergrund der Woche, die mit dem Testspiel endete. “Das Ziel der Woche war der Zusammenhalt und Tests durchzuführen, um am 20. Juni bereit zu sein."

Dann startet der Olympia-Gastgeber die direkte Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. In der Gruppe A geht es für den Gastgeber gleich zum Auftakt gegen Mitfavorit Dänemark bevor im weiteren Verlauf der Gruppenphase dann Duelle Norwegen, Ägypten, Argentinien und Ungarn warten. Für die besten vier Teams geht es dann ins Viertelfinale, wo in Überkreuzspielen die Gegner der Gruppe B - und somit möglicherweise auch Deutschland - auf dem Weg zu den Medaillen weitere Hürden sind.

» Spielplan Handball-Turnier Olympia