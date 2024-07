Frankreich zittert um Superstar - Mahé zurück beim Team

Verletzungsschock für die französische Handball-Nationalmannschaft: Ein Superstar hat sich verletzt. Er fällt für die nächsten Testspiele aus. Der eigentlich schon aussortierte Kentin Mahé ist wieder zum Team gereist.

Dika Mem (rechts) hat sich an seiner Wurfhand verletzt. Sascha Klahn

Dika Mem fällt für die nächsten Tage aus. Der Superstar hat sich am Dienstagabend im Training der französischen Nationalmannschaft am Daumen der linken Hand - seiner Wurfhand - verletzt. Das teilte der Verband am heutigen Mittwoch (10. Juli) mit.

"Die Untersuchungen, die gestern Abend im Krankenhaus von Bagnolet durchgeführt wurden, haben keinen Bruch ergeben, deuten aber auf eine mehrtägige Ruhigstellung hin", so Dr. Emmanuel Bidet, der Teamarzt der Franzosen.

Mem: Verletzung an der Wurfhand

Ob Mems Olympia-Einsatz damit ernsthaft gefährdet ist - darüber teilte der Verband nichts mit. Klar ist: Die Verletzung ist an seiner Wurfhand und dürfte damit selbst im Falle einer Olympia-Teilnahme des Rückraum-Rechten zumindest ein kleiner Faktor sein.

Eigentlich schon aussortierter Mahé zurück beim Team

Aufgrund der Mem-Verletzung hat sich Guillaume Gille dazu entschieden, Kentin Mahé zurückzuholen. Der Rückraumspieler wurde vom Nationaltrainer eigentlich schon aussortiert: Der Gummersbacher wurde letzte Woche zum Abschluss des Trainingslagers in Tignes aus dem Olympia-Kader gestrichen. Er stand weder auf der 14er-Liste für die Olympischen Spiele, noch wurde er als einer der drei direkten Ersatzspieler geführt. Heute Mittag kehrte Mahé zu seinen Teamkollegen in Créteil zurück.

Gille setzt nun sowohl bei den Trainingseinheiten als auch bei den beiden Testspielen gegen Deutschland (Samstag, 13. Juli in Dortmund) und Kroatien (17. Juli in Chartres) auf den 33-Jährigen.

Das ist der französische Olympia-Kader