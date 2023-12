Frankreich wartet auf Deutschland

Acht Mannschaften wollen ins WM-Halbfinale, die DHB-Auswahl ist am Mittwoch gegen Schweden dran. Frankreich löste sein Ticket bereits und wäre der kommende deutsche Gegner. Am Abend messen sich noch Niederlande und Norwegen.

In Trondheim zeigte der Vize-Weltmeister gegen Außenseiter Tschechien nur vor der Halbzeit Schwächen, gewann am Ende klar mit 33:22 (18:16). War Hälfte eins noch über weite Strecken ausgeglichen, so zog die Equipe Tricolore nach dem Seitenwechsel rasch davon. Die Favoritinnen führten nach 38 Minuten mit fünf Treffern und ließen sich den Sieg anschließend auch dank harter Abwehrarbeit nicht mehr nehmen. Estelle Nze Minko glänzte mit fünf Treffern als beste Torschützin, Spielerin des Spiels war Torhüterin Laura Glauser, die in der Schlussviertelstunde nur drei Gegentreffer kassierte.

Frankreich träumt damit weiter vom dritten WM-Titel nach 2003 und 2017. In der Runde der letzten Vier könnten die Französinnen nun auf das DHB-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch treffen. Dafür müsste Deutschland aber am Mittwoch (17.30 Uhr) Schweden aus dem Weg räumen.

Frankreich - Tschechien 33:22 (18:16)

Tore Frankreich: Nze Minko (5), Toublanc (4/1 Siebenmeter), Valentini (4), Bouktit (3), Nocandy (3), Foppa (2), Granier (2), Kanor (2), Carolie Lassource (2), Deuna (2), Deborah Lassource (1), Horacek (1), Grandveau (1), Flippes (1)

Tschechien: Jerabkova (6/1), Sustackova (4), Mala (4), Cholevova (3), Kovarova (2), Zachova (1), Jestibkova (1), Frankova (1)

Zuschauer in Trondheim/Norwegen: 4455