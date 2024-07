Frankreich streicht drei Spielerinnen aus Olympia-Kader

Frankreichs Nationalcoach Olivier Krumbholz hat am Montag sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Paris reduziert und drei Spielerinnen aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Insgesamt acht Spielerinnen haben die Chance den Titel der Olympischen Spiele von Tokio zu verteidigen.

"In drei Jahren hat es einige Veränderungen gegeben, aber die Mädchen, die seitdem gekommen sind, haben bei den letzten Wettkämpfen gezeigt, dass sie in der Lage sind, zu gewinnen", erklärt Olivier Krumbholz.

Nur wenige Wochen vor dem Start von Olympia reduzierte der französische Cheftrainer nun seinen Kader auf 18 Spielerinnen. Bei dem Heimturnier nicht dabei sein werden mit Rückraumspielerin Océane Sercien-Ugolin und Rechtsaußen Pauline Coatanea zwei Olympiasiegerinnen von 2021. Auch Torhüterin Floriane André wurde aus dem vorläufigen Olympia-Kader gestrichen.

Überraschungscomeback zwischen den Pfosten

"Man muss aber trotzdem daran erinnern, dass wir amtierende Weltmeister sind. Wir knüpfen an die letzten Lehrgänge an. Die Mädchen, die den Weltmeistertitel gewonnen haben, haben gepunktet. Aber auch einige andere haben sich in der Zwischenzeit gut entwickelt", so Krumbholz vor dem Start der Olympiavorbereitungen.

Vor allem die Nominierung von Cleopatre Darleux hatte dabei für eine der Überraschung gesorgt die Torhüterin fiel lange Zeit aufgrund einer Gehirnerschütterung aus, kam bei Brest Bretagne hinter Julie Foggea und Katharina Filter nur zu wenig Spielpraxis.

"Wir haben die Entwicklung von Cleopatre mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, es wurde viel um sie herum gearbeitet, um ihr die Rückkehr auf das höchste Niveau zu ermöglichen. Zwar hat sie vielleicht nicht so viel Spielzeit bei ihrem Verein bekommen, aber aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Talents verdient sie es, dass man ihr eine Chance gibt", betont Krumbholz über die 34-Jährige.

Testspiele gegen Rekordeuropameister

"Es wird einige Entscheidungen geben, da wir von einer Liste mit sechzehn oder achtzehn Spielern zu einer Liste mit vierzehn Spielern übergehen, in der jede Änderung endgültig ist", so Krumbholz, der am 8. Juli seinen finalen Kader bekannt geben will.

Am 12. Juni starteten Les Bleus zunächst mit einem intensiven Trainingsprogramm - Laufen, Krafttraining und Handball waren die Schlüsselwörter in diesem ersten Modul des Sommers. Am heutigen Mittwoch reiset das Team nach Pau, wo man am 4. und 6. Juli im Palais des Sports dann gegen Rekordeuropameister Norwegen testen wird. Nach einer kurzen Pause startet dann in Rennes am 11. Juli die finale Vorbereitungsphase mit einem Testspiel am 13.07. gegen Angola in der Glaz-Arena zu Cesson-Sévigné.

Ab dem 18. Juli ist man noch einmal in der Maison du Handball zu Creteil vor den Toren der Hauptstadt. Der Einlass ins Olympische Dorf erfolgt am 20. Juli, das Auftaktmatch bei den Spielen von Paris ist am 25. Juli gegen Ungarn einen Tag vor der Eröffnungsfeier. Weitere Vorrundengegner sind die Niederlande, Brasilien, Angola und Spanien.

chs

Olympiakader Frauen Frankreich

Nr. Name Pos. Geb. Verein 16 Cleopatre Darleux TW 01.07.1989 vereinslos 1 Laura Glauser TW 20.08.1993 CSM Bukarest.ROU 99 Hatadou Sako TW 21.10.1995 Györi Audi ETO.HUN 8 Coralie Lassource LA 01.09.1992 Brest Bretagne Handball 6 Chloe Valentini LA 19.04.1995 HB Metz 31 Lucie Granier RA 11.06.1999 HB Metz 3 Alicia Toublanc RA 03.05.1996 SCM Ramnicu Valcea 21 Orlane Kanor RL 16.06.1997 Rapid Bukarest.ROU 27 Estelle Nze Minko RL 11.08.1991 Györi Audi ETO.HUN 22 Tamara Horacek RM 05.11.1995 Krim Ljubljana.SLO 2 Meline Nocandy RM 25.02.1998 Brest Bretagne Handball 10 Grace Zaadi Deuna RM 07.07.1993 CSM Bukarest.ROU 20 Laura Flippes RR 13.12.1994 HB Metz 34 Lena Grandveau RR 21.01.2003 Neptunes de Nantes 23 Deborah Lassouce RR 29.09.1999 Borussia Dortmund.GER 32 Sarah Bouktit KM 27.08.2002 HB Metz 26 Pauletta Foppa KM 22.12.2000 Brest Bretagne Handball 29 Oriane Ondono KM 14.04.1996 Brest Bretagne Handball

Erweiterter Kader