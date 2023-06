Frankreich statt Russland: Gracheva tauscht wohl die Staatsbürgerschaft

Die Tennisspielerin Varvara Gracheva soll künftig anstelle von Russland für Frankreich starten. Hintergrund ist die russische Invasion in die Ukraine.

In der jüngeren Vergangenheit wurde bereits darüber spekuliert, nun verdichten sich die Zeichen weiter: Varvara Gracheva wird künftig wohl für Frankreich starten - und nicht mehr für Russland. Die französische Sport-Tageszeitung "L'Equipe" hatte bereits im März darüber berichtet, dass der Prozess für eine Änderung der Staatsbürgerschaft in die Wege geleitet worden war.

Demnach soll die 22-Jährige, die in den vergangenen Monaten sportlich auf sich aufmerksam gemacht und Platz 43 in der Weltrangliste erklommen hatte, nach monatelangen Bemühungen die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Auf der Webseite des Frauen-Tennisverbands WTA wird Gracheva bereits als Französin aufgeführt. Ihre Instagram-Biographie ziert dagegen nach wie vor ein Emoji mit einer Russland-Flagge.

Gracheva trainiert seit 2016 in Südfrankreich

Die gebürtige Moskauerin trainiert ohnehin schon seit 2016 im Elite Tennis Center in der südfranzösischen Stadt Cannes, weshalb sie offenbar schon länger mit der französischen Staatsbürgerschaft liebäugelte.

Hintergrund für diesen Schritt ist aber vor allem der russische Angriffskrieg in der Ukraine, wegen dem russische Sportlerinnen und Sportler immer wieder vor gewissen Herausforderungen stehen. Im Jahr 2022 waren russische sowie belarussische Tennisspieler beim prestigeträchtigen Turnier in Wimbledon ausgeschlossen worden. Beim diesjährigen Wettbewerb in London (26. Juni bis 16. Juli) dürfen sie nur unter Auflagen wieder teilnehmen. Demnach müssen sie als neutrale Athleten an den Start gehen.

Gracheva gilt als vielversprechendes Talent in der Tenniswelt. Sie war als Weltranglisten-95. in die Saison gestartet und hat sich seither bereits mehr als 50 Plätze nach vorne gespielt.