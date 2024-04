Frankreich startet Vorbereitung auf Olympia mit 23 Spielern

Mit insgesamt 23 Spielern wird Guillaume Gille mit der Handball-Nationalmannschaft von Frankreich die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris aufnehmen. Neben einem Lehrgang auf Korsika steht zudem ein Test gegen die USA an.

"Dank unseres Europameistertitels sind wir von der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 befreit. So konnten wir ein spezielles Trainingslager aufbauen", erklärte Guillaume Gille mit Blick auf die Länderspielwoche im internationalen Kalender. "Diese Woche auf der Île Rousse und in Lyon steht ganz im Zeichen der Arbeit vor der Olympiavorbereitung", so der französische Nationaltrainer. Der Start erfolgt am 6. Mai.

Neben körperlichen und medizinischen Tests steht auch ein Testspiel gegen die USA auf dem Kalender. "Der Rahmen Korsikas bietet uns dieses perfekte Gleichgewicht zu einem Zeitpunkt der Saison, an dem die Spieler entscheidende Spiele mit ihren Vereinen bestreiten", fügte Gille an. Für den Test gegen Außenseiter USA am 11. Mai wird er den Kader, der in der ersten Phase 23 Spieler umfasst, reduzieren. Die direkte Vorbereitung auf das Olympische Turnier in der Heimat wird Frankreich am 20. Juni in Tignes bestimmen.

Beim Blick auf die Erfahrung steht Nikola Karabatic mit 356 Einsätzen im Nationalteam mit Abstand an erster Stelle des nominierten Kaders, sein Bruder Luka sowie Ludovic Fabregas, Vincent Gerard, Kentin Mahé, Dika Mem, Timothey N`Guessan, Valentin Porte und Nedim Remili sind ebenfalls bereits im dreistelligen Bereich - haben bis auf Porte aber weniger als die Hälfte von Nikola Karabatic vorzuweisen, der mit 1.293 Toren auch bei den meisten Treffern den aktuellen Kader klar anführt.

cie

Aufgebot Frankreich: