Frankreich siegt: Deutsche Mixed-Staffel verpasst nach Strafrunden Podest

Die deutsche Mixed-Staffel hat nach zwei Strafrunden das Podest in Slowenien auf der Pokljuka verpasst. Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick landeten nach 4 x 7,5 Kilometer bei Frankreichs Sieg auf Platz fünf.

Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Weltcups auf der Pokljuka das Podest klar verpasst. Das Quartett um Roman Rees, Benedikt Doll, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick musste sich am Sonntag in der Mixed-Staffel mit Platz fünf begnügen. Beim überlegenen Sieg Frankreichs vor Italien und Schweden leistete sich das DSV-Quartett zwei Strafrunden durch Debütantin Schneider und insgesamt elf Nachlader. Somit hatten die Deutschen am Ende 1:09,9 Minuten Rückstand auf die Spitze.

Rees brachte das deutsche Quartett trotz drei Nachladern und einem kleinen Strauchler gut ins Rennen, wechselte nach starker Schlussrunde als Dritter mit 25 Sekunden Rückstand. Doll schloss trotz seiner vier Nachlader die Lücke zur Spitze. Schneider verspielte mit zwei Strafrunden alle Chancen, Herrmann betrieb schließlich mit nur einem Nachlader und starker Laufleistung Schadensbegrenzung, musste sich aber auf der Zielgeraden im Schlussspurt der Schweizerin Lena Häcki-Groß geschlagen geben.

Zuvor waren Janina Hettich-Walz und Justus Strelow in der Single-Mixed nicht über Platz 13 hinausgekommen. Es war das schlechteste deutsche Resultat in der Weltcup-Geschichte dieser Disziplin. Auch in den vier Einzelrennen zuvor hatte es kein Podium für die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kirchner gegeben. Damit blieben die deutschen Biathleten zum ersten Mal in diesem Winter bei einem Weltcup ohne Podestplatz.