Frankreich: Showdown um die Meisterschaft am letzten Spieltag

In Frankreichs Eliteliga wird die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden. Paris St. Germain hält die Trümpfe in der Hand, doch der HBC Nantes ist in Lauerstellung. Am Sonntag fällt möglicherweise noch eine Vorentscheidung im Kampf um Platz 5, ansonsten haben alle Teams am kommenden Freitag ihre letzte Partie.

Paris St. Germain hatte die Trümpfe in der vergangenen Woche in der Hand, verlor aber gegen USAM Nimes mit 32:33. Nantes hielt mit einem 33:31-Sieg bei Montpellier HB den Druck aufrecht und sorgte dafür, dass sich Patrice Canayer nach drei Jahrzehnten als Tabellendritter von der Seitenlinie in Montpellier verabschiedet.

Nantes konnte nun auch am Donnerstag die Auswärtspartie bei US Ivry mit 33:28 gewinnen, war für 24 Stunden an der Tabellenspitze. Paris St. German konterte aber mit einem klaren 41:28-Derbysieg bei US Creteil. PSG muss am kommenden Freitag gegen Aix en Provence punkten, um den Titel zu verteidigen. Im Direktvergleich hat man nach einem 35:32-Heimsieg und einer 30:32-Niederlage in Nantes knapp die Nase vorne.

Nantes empfängt hingegen USAM Nimes, das am Sonntag gegen das punktgleiche Team von Limoges schon Rang 5 absichern könnte. Das Hinspiel in Limoges verlor Nimes noch mit 29:32, das Heimspiel im Coupe de France gewann man hingegen mit 26:24.

Der Meister startet in der EHF Champions League, der Vizemeister wird einen zusätzlichen Startplatz in der Königsklasse beantragen. Montpellier HB und der Vierte Fenix Toulouse, der gegen den Siebten Chambery Savoie HB mit 33:32 gewann, werden in der EHF European League starten. Chambery hat keine Chance mehr auf Rang 5, für den die LNH für einen zusätzlichen Startplatz in der EHF European League beantragen will.

Spannend ist noch der Abstiegskampf, auch wenn mit Dijon Metropole HB der erste Absteiger bereits ermittelt ist. US Ivry reist als Vorletzter zu Saran Loiret auf Rang 13 - beide Teams trennt nur ein Punkt und Ivry könnte dementsprechend mit einem Sieg den Klassenerhalt schaffen. Creteil ist punktgleich mit Saran und muss zum Elften Cesson-Rennes. Der Direktvergleich zwischen Saran und Creteil spricht aufgrund der Auswärtstor-Regel (31:31, 28:28) für Saran Loiret.

chs

29. Spieltag LNH

Datum Heim Gast Ergebnis 23.05.24 US Ivry HBC Nantes 28:33 24.05.04 US Dunkerque Cesson-Rennes MHB 31:23 24.05.04 US Creteil Paris St. Germain 28:41 24.05.04 Chartres MHB Saran-Loiret HB 30:34 24.05.04 PAUC Aix en Provence Montpellier HB 27:29 24.05.04 Fenix Toulouse Chambery Savoie HB 33:32 24.05.04 Dijon MHB St. Raphael Var HB 32:34 26.05.24 USAM Nimes Limoges Handball 17.00 h

Tabelle LNH

Pl. Team Sp. TD Punkte 1 Paris St. Germain 29 +187 53:5 2 HBC Nantes 29 +186 52:6 3 Montpellier HB 29 +120 46:12 4 Fenix Toulouse 29 +51 39:19 5 Limoges Handball 28 +9 32:24 6 USAM Nimes 28 -21 32:24 7 Chambery Savoie HB 29 +6 30:28 8 PAUC Aix en Provence 29 -13 28:30 9 St. Raphael Var HB 29 -30 27:31 10 US Dunkerque 29 -18 26:32 11 Cesson-Rennes MHB 29 -24 22:36 12 Chartres MHB 29 -76 19:39 13 Saran Loiret HB 29 -97 15:43 14 US Creteil 29 -98 15:43 15 US Ivry 29 -59 14:44 16 Dijon MHB 29 -123 10:48

