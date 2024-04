Frankreich: Olympia-Vorbereitung auf Korsika

Die französische Handball-Nationalmannschaft wird sich auf Korsika auf die Olympischen Spiele im eigenen Land vorbereiten.

Bevor Frankreich am 11. Mai (16.45 Uhr) in Lyon-Décines gegen die USA testet, nimmt das Team um Trainer Guillaume Gille Kurs auf Korsika: Vom 6. bis zum 9. Mai werden sich "Les Bleus" in L'Île Rousse versammeln. Das teilte der französische Verband mit.

Mit dem Gewinn des EM-Titels haben sich die Franzosen für die Weltmeisterschaft 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen qualifiziert. Während also viele andere Nationen vom 8. bis 12. Mai um ihr WM-Ticket kämpfen werden, hat die Europameister eine zusätzliche Woche Zeit, um sich auf die Olympischen Spiele in Paris 2024 vorzubereiten. Die offizielle Olympia-Vorbereitung der Franzosen startet dann fünf Wochen später in Tignes (20. Juni bis 4. Juli).

Seit dem Trainingslager der französischen Nationalmannschaft in Ajaccio im April 2016 hatten "Les Bleus" Korsika nicht mehr besucht. Während des Trainingslagers soll eine gemeinsame Aktion mit den Fans stattfinden. "Diese Tage auf Korsika und anschließend in Lyon werden es uns ermöglichen, alle unsere Bedürfnisse im Hinblick auf die Olympiavorbereitung zu antizipieren. Neben den körperlichen und medizinischen Tests wird unsere Arbeit auf den Zusammenhalt der Gruppe ausgerichtet sein", so Gille.

Gille: Korsika bietet das perfekte Gleichgewicht

Der Europameister-Trainer betont: "Der Rahmen Korsikas bietet uns dieses perfekte Gleichgewicht zu einem Zeitpunkt der Saison, an dem die Spieler entscheidende Spiele mit ihren Vereinen bestreiten."