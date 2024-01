Frankreich oder Dänemark: Wer wird Europameister?

Am Sonntag gibt es im Finale der Europameisterschaft die Wiederauflage des WM-Endspiels von 2023, Frankreich trifft auf Dänemark. Beide Teams haben großen Respekt voreinander, das wurde in den Gesprächen mit Trainer und Spielern deutlich. Und für beide ist das letzte EM-Finale lange her.

Finalzeit: Matchwinner Elohim Prandi trifft mit Frankreich wieder auf Dänemark Sascha Klahn