Frankreich muss auf Europameister verzichten

Am Montag startete Frankreich auf Korsika in die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris. Dabei muss Cheftrainer Guillaume Gille auf einen seiner Europameister verzichten.

Seit Montagnachmittag verweilt die französische Handball-Nationalmannschaft in L'Île-Rousse um den Grundstein für die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele im Sommer zu legen. Von den 23 Spielern, die Guillaume Gille in sein Aufgebot berufen hatte, nahmen zwei Nationalspieler nicht an den Tests teil.

So blieb Yanis Lenne bei seinem Klub in Montpellier. Der französische Rechtsaußen hatte am letzten Spiel seines Klubs in der französischen Liga gegen Saran nicht gespielt, da der Europameister von seinem Verein Montpellier HB krankgeschrieben wurde. Er fällt daher für diese internationale Woche aus, wie der französische Verband mitteilte.

Auch Karl Konan, der auf Korsika anwesend ist, wird vorerst nicht mittrainieren. Aufgrund von Schmerzen im rechten Fuß werden derzeit weitere Untersuchungen vom den medizinischen Stab der Franzosen durchgeführt. Der Rückraumspieler wird gemeinsam mit der französischen Delegation am Donnerstagabend auf das Festland zurückkehren.

lmk

