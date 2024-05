Frankreich legt sich auf erweiterten Olympiakader fest

Rund zwei Monate vor dem Beginn der Olympischen Spiele von Paris hat Frankreichs Nationalcoach Guillaume Gille festgelegt, welche Spieler auf ein Olympiaticket hoffen dürfen.

35 Spieler musste der Gastgeber an den Weltverband IHF Melden. "Alle diese Spieler werden daher wahrscheinlich ab dem 20. Juni zum Vorbereitungslehrgang in Tignes eingeladen und anschließend potenziell für die Olympischen Spiele in Paris 2024 ausgewählt", teilt der Französische Handballverband mit.

Am Ende des ersten Vorbereitungsblocks will Gille dann am 05. Juli aber den Kader aus 17 Spielern bekanntgeben, mit denen man an den Olympischen Spielen teilnehmen will. Aus diesem Aufgebot werden drei Spieler am Ende nur als Ersatz dabei sein. "Diese Liste kann bis zur technischen Besprechung am Tag vor dem ersten Spiel des olympischen Turniers noch geändert werden, wenn sich ein Spieler nachweislich verletzt hat", heißt es beim FFHB.

Der Europameister vertraut in dieser Liste weitestgehend den Spielern, die auch beim letzten Großturnier im erweiterten Aufgebot standen. Lediglich Kyllian Villeminot und Arthur Lenne (beide Montpellier HB) fehlen, dafür haben Theo Avelange-Demouge (HBC Nantes) und Tom Pelayo (US Dunkerque) den Sprung geschafft. In der Vorbereitung auf das Heimturnier wird Frankreich unter anderem gegen Deutschland (13.07. In Dortmund) und gegen Kroatien (17.07. In Chartres) testen.

Zehn Spieler haben bei der letzten Handball-EM alle neun Partien bestritten, das waren Remi Desbonnet, Dika Mem, Ludovic Fabregas, Hugo Descat, Nedim Remili, Dylan Nahi, Elohim Prandi, Nicolas Tournat, Luka Karabatic und Karl Konan. Kentin Mahe, Nikola Karabatic und Melvyn Richardson kamen zu acht Partien, Samir Bellahcene und Yanis Lenne auf sieben, Valentin Porte auf sechs und Benoit Kounkoud auf fünf Spiele. Drei Einsätze hatte Timothey N´Guessan, nur zweimal wurde Charles Bolzinger eingesetzt.

Erweiterter Kader Olympia Frankreich