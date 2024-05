Frankreich gewinnt Olympia-Test gegen USA

Olympia-Gastgeber Frankreich hat seinen aktuellen Lehrgang mit einem 38:29 (19:15) gegen die USA beschlossen, der Anwärter auf eine Medaille im Handball-Turnier tat sich vor 9.700 Zuschauern in der LDLC Arena in Lyon allerdings durchaus schwer mit dem Außenseiter, der zwanzig Minuten lang sogar auf Augenhöhe agierte. Nach einem 19:15 zur Pause setzte sich der Favorit aber ab und siegte am Ende ungefährdet.

Melvyn Richardson erzielte fünf Treffer aus fünf Würfen. Icon Sport