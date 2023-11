Bouneb entscheidet: Frankreich steht im Halbfinale

Frankreichs U-17-Nationalmannschaft hat wie Deutschland und Argentinien das Halbfinale bei der WM in Indonesien erreicht. Gegen Underdog Usbekistan reichte ein Tor.

Im dritten WM-Viertelfinale hat sich Frankreich wie erwartet gegen Underdog Usbekistan durchgesetzt. In Surakarta war die Equipe Tricolore auch tatsächlich klar überlegen (27:7 Schüsse), allerdings mangelte es Frankreich oft an Präzision oder Durchschlagskraft. So blieb das Spiel lange spannend und stand 0:0 bis in den Schlussphase.

Erst in der 83. Minute brach Frankreich den Bann: Gegen die tiefstehenden Gäste verlagerte Frankreich das Spiel auf den rechten Flügel. Eine Flanke fand Mathis Lambourde, dessen Kopfball an die Latte prallte. Der Abpraller landete genau vor den Füßen von Ismail Bouneb, der die Kugel aus wenigen Metern nur ins Tor schieben musste. Der Treffer reichte Les Bleus zum Weiterkommen, auch weil den tapfer kämpfenden Usbeken in der Schlussphase nicht mehr viel einfiel.

Frankreich trifft nun am Dienstag auf den Sieger der Partie zwischen Mali und Marokko (Samstag, 13 Uhr). Bereits für die nächste Runde qualifiziert ist die deutsche U 17, die Spanien ausschaltete und nun auf Argentinien trifft.