Olympisches Ausrufezeichen: Frankreich dominiert Spanien

Frankreich hat im olympischen Handballturnier für ein Ausrufezeichen gesorgt: Der Rekordweltmeister dominierte Europameister Spanien und gewann am Ende deutlich mit 36:31 (18:12).

Die Franzosen haben mit dem deutlichen Sieg ihre Medaillenambitionen eindrucksvoll untermauert. Dank des Erfolges am Freitag in Tokio führt der zweimalige Olympiasieger die Gruppe A mit 8:0 Punkten vor den ebenfalls bereits für das Viertelfinale qualifizierten Spaniern (6:2) an.

Bereits zur Pause führte die Mannschaft von Trainer Guillaume Gille mit sechs Toren Vorsprung. Bei Frankreich überragte Linkshänder Nedim Remili mit neun Treffern (bei zehn Versuchen) und auch Linksaußen Hugo Descat trumpfte groß auf (alle sieben Würfe fanden ihr Ziel). In Vincent Gerard hatten "Les Experts" - wie bereits beim knappen Sieg gegen Deutschland - einen sicheren Rückhalt (elf Paraden). Die beiden spanischen Keeper kamen zusammen auf nur acht Paraden. Beste Werfer beim Europameister waren Alex Dujshebaev und Aleix Gomez Abello (je fünf Tore).

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie nochmal so richtig Fahrt auf und hatte am Ende 77 Treffer zu bieten. Spanien verkürzte mal auf drei Tore, Frankreich zog mal auf acht Tore davon. Am Ende stand ein 36:31-Erfolg, der die erfolgsverwöhnten Franzosen in eine hervorragende Ausgangslage versetzt. Die Viertelfinals im Handball steigen am kommenden Dienstag. Zuvor trifft Spanien am Sonntag (7.15 Uhr MESZ) auf Argentinien, Frankreich zwei Stunden später auf Norwegen.