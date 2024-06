Am letzten Vorrunden-Spieltag haben in Staffel D noch drei Teams die Chance auf den Gruppensieg. Im Fernduell mit den Niederlanden und Österreich, die sich zeitgleich in Berlin begegnen, treten die Franzosen am frühen Dienstagabend gegen das bereits ausgeschiedene Polen an. Anpfiff im Signal-Iduna-Park, der während der Europameisterschaft "BVB Stadion Dortmund" heißt, ist um 18 Uhr.